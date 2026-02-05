Češky vytasí "opravdovou zbraň". Jít proti ní chce odvahu, dřív chyběla kvůli sporům

Den před slavnostním zahájením olympiády v Itálii vstoupí do hry první žhavé medailové želízko české výpravy - tým hokejistek. Na úvod turnaje je čeká střetnutí se zámořským gigantem, ale pokud mají Američanky z někoho respekt, je to česká střelkyně Kristýna Kaltounková.
23letá útočnice se vloni stala jedničkou draftu zámořské PWHL, ženské obdoby NHL, a po přechodu z univerzity rozjela své působení v nejlepší lize světa výborně.
V 16 zápasech v dresu týmu New York Sirens nastřílela 11 gólů a přidala jednu asistenci. Na olympiádu přijela jako nejlepší střelkyně elitní ligy.
"Rychlost, fyzičnost, soutěživost, vášeň. To všechno Kalty přináší,“ rozplýval se generální manažer Sirens Pascal Daoust, když Češku podepisoval.
"Je dostatečně nebojácná, aby zablokovala jakoukoliv střelu, ale zablokovat tu její? To chce skutečnou odvahu. Je to opravdová zbraň,“ dodal.
To, že na ledě vyniká fyzickou hrou a tvrdostí střely, ukazovala 174 centimetrů vysoká Kaltounková také na loňském mistrovství světa v Českých Budějovicích.
V sedmi utkáních tam dosáhla na zápis čtyř gólů a dvou asistencí, s Natálií Mlýnkovou byla nejproduktivnější hráčkou Češek a pronikla i do All-Star výběru turnaje. Byť tým zůstal nakonec bez medaile.
Oficiální web italských her potom Kaltounkovou zařadil dokonce mezi šest vycházejících hvězd celé olympiády (ženského i mužského turnaje dohromady), které by se v Miláně měly objevit a které stojí za to sledovat.
Přestože vlašimská rodačka hraje v zámoří od 15 let a před nástupem mezi profesionálky trhala rekordy školy na Colgate University, pod pěti kruhy se představí poprvé.
Před čtyřmi lety v Pekingu chyběla kvůli sporům s trenérem Tomášem Pacinou a tehdejším vedením reprezentace.
"Absolutně nesouhlasím s tím, jak národní tým vede,“ říkala Kaltounková v rozhovoru pro deník Sport. "Vyčítal mi, že jsem sobecká, neumím pořádně bruslit a hraju sama na sebe. Cítila jsem z jeho slov jen lži,“ popisovala.
"Nenašli jsme společnou řeč. Dohodli jsme se, že mezi námi není vzájemná důvěra. Řekla, že nám nevěří, tím pádem nevěříme jí,“ reagoval Pacina.
Po olympiádě u kormidla skončil a trenérkou reprezentace se stala Kanaďanka Carla MacLeodová. Češky dovedla ke dvěma historickým bronzům na MS, ale Kaltounková zůstávala dále mimo.
Na světovém šampionátu debutovala až vloni v Českých Budějovicích a nadšeně hlásila: "Co bylo, je pryč. Vztahy jsou skvělé, jsem tady ráda.“
A ani v Miláně se nehodlá držet zkrátka. Zatímco obecné predikce pasují do finále ženského turnaje poměrně jasně Kanadu s USA, Kaltounková to vidí jinak.
"Už mě unavuje číst titulky o finále Kanaďanek proti Američankám,“ prohlásila česká hvězda před odletem na olympiádu.
"Udělám cokoli, co bude potřeba, abych se do finále dostala a získala zlatou nebo stříbrnou medaili,“ doplnila.
Svá slova může podložit už dnes. V silnější skupině A mají sice všechna družstva jistý postup do čtvrtfinále, střetnutí s Američankami však Češkám poslouží jako ostrý test na úvod.
"Naše taktika? Vytvořit na hřišti chaos. To je to, co děláme nejlépe. Hrajeme fyzicky, což se jiným týmům nelíbí a pro nás je to dobře,“ vyprávěla Kaltounková v dějišti turnaje.
Zápas Česko - USA se hraje v Miláně od 16:40 a deník Aktuálně.cz z něj nabídne podrobný online přenos.
