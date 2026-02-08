Češky se postaraly o překvapení her, píše britský reportér. ESPN řeší smutek Ledecké

Spoustu emocí přinesl závod snowboardistek v paralelním obřím slalomu. Sportovní svět poznává čerstvou zlatou šampionku Zuzanu Maděrovou, některá média se pozastavují nad čtvrtfinálovým vyřazením Ester Ledecké.
Olympijský kanál
„Zuzana Maděrová se zapsala do historie snowboardového paralelního obřího slalomu,“ píše oficiální účet olympijských her.
Olympijský kanál
„Zuzana Maděrová se zapsala do historie snowboardového paralelního obřího slalomu,“ píše oficiální účet olympijských her.
ESPN
Americká stanice ESPN zaregistrovala především smutný příběh Ester Ledecké, která vypadla ve čtvrtfinále. „Ledecká překvapivě brzy přišla o možnost stát se první snowboardistkou, která vyhraje zlato na třech olympijských hrách po sobě.“
Prezident u tratě
Čerstvá olympijská vítězka měla u tratě velkou podporu i s potleskem od prezidenta České republiky Petra Pavla.
Gratulace Petra Pavla
Ten jí také hned poblahopřál osobně i na sociálních sítích.
Sky Sports
Britský reportér Chris Brown ze Sky Sports nadhodil, že jde zatím o překvapení her.
„Ledecká ani nepostoupila do bojů o medaile. Přitom dnes mohla jet i sjezd na lyžích, ošklivý program. Držím palce na medaili v super-G. Zlato přesto zůstává v Česku díky Zuzaně Maděrové.“
Polská televize
Polská televize ocenila kvalitu českého snowboardingu. „Ester Ledecká přepouští trůn Zuzaně Maděrové, také Češce. Neuvěřitelná síla týmu.“
Boris Šťastný
Gratuluje i ministr pro sport.
Andrej Babiš
Risk s Davidovou hrubě nevyšel. Biatlonistka v závěru selhala, mezi novináře nepřišla
Čeští biatlonisté Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová obsadili na olympijských hrách ve smíšené štafetě 11. místo. Finišmanka Davidová, jejíž start byl nejistý kvůli potížím se zády, neudržela pátou příčku i vinou trestného okruhu po závěrečné střelbě.
Předčasné volby v Japonsku vyhrála strana současné premiérky Takaičiové
Japonská vládnoucí koalice premiérky Sanae Takaičiové po předčasných volbách do dolní komory parlamentu získala dvoutřetinovou většinu nejméně 310 z 465 křesel. Oznámila to japonská stanice NHK, která vychází ze svých prognóz založených na názorech hlasujících, zpráv ze sčítacích středisek a dalších zdrojů. Dvoutřetinová většina vládě umožní přehlasovat horní komoru, v níž většinu nemá.
ŽIVĚPrvní šance pro mladou naději na oválu. Jílek bojuje o medaili na pět kilometrů
Sledujte online přenos ze závodu rychlobruslařů na 5000 metrů na olympiádě v Miláně s Metodějem Jílkem v akci.
ŽIVĚLipavský interpeluje Babiše kvůli Epsteinovi. Nic neřešíme, říká policie
Česká policie se zatím nezabývá žádnou kauzou, která by souvisela s dokumenty z vyšetřování amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Kvůli tomu, zda vláda prověřuje možné vazby Epsteina na Česko, se na premiéra Andreje Babiše (ANO) obrátil formou interpelace exministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS).
Rusové zadrželi v Dubaji muže, který podle nich postřelil zástupce šéfa GRU
Ruská tajná služba FSB dnes oznámila zatčení muže, který podle ní v pátek postřelil zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva. Informovala o tom agentura Interfax. Ruský občan byl podle FSB zadržen v Dubaji a Spojené arabské emiráty ho předaly ruské straně.