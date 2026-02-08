Přeskočit na obsah
Benative
8. 2. Milada
Sport

Češky se postaraly o překvapení her, píše britský reportér. ESPN řeší smutek Ledecké

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch

Spoustu emocí přinesl závod snowboardistek v paralelním obřím slalomu. Sportovní svět poznává čerstvou zlatou šampionku Zuzanu Maděrovou, některá média se pozastavují nad čtvrtfinálovým vyřazením Ester Ledecké.

Olympijský kanál

„Zuzana Maděrová se zapsala do historie snowboardového paralelního obřího slalomu,“ píše oficiální účet olympijských her.

Sanae Takaičiová
Sanae Takaičiová
Sanae Takaičiová

Předčasné volby v Japonsku vyhrála strana současné premiérky Takaičiové

Japonská vládnoucí koalice premiérky Sanae Takaičiové po předčasných volbách do dolní komory parlamentu získala dvoutřetinovou většinu nejméně 310 z 465 křesel. Oznámila to japonská stanice NHK, která vychází ze svých prognóz založených na názorech hlasujících, zpráv ze sčítacích středisek a dalších zdrojů. Dvoutřetinová většina vládě umožní přehlasovat horní komoru, v níž většinu nemá.

Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS)
Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS)
Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS)

ŽIVĚLipavský interpeluje Babiše kvůli Epsteinovi. Nic neřešíme, říká policie

Česká policie se zatím nezabývá žádnou kauzou, která by souvisela s dokumenty z vyšetřování amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Kvůli tomu, zda vláda prověřuje možné vazby Epsteina na Česko, se na premiéra Andreje Babiše (ANO) obrátil formou interpelace exministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS).

