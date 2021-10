Curleři z Nigérie? Žádné kokosy na ledě, mají skvělé podmínky, tvrdí úspěšní Češi

Je jisté, že český curling zažije v Pekingu zásluhou manželů Tomáše a Zuzany Paulových olympijskou premiéru. O debut se však pokouší i v dalších kategoriích. Mužský tým vedený skipem Lukášem Klímou v pátek v Turecku postoupil z první kvalifikační fáze. Byť to ve společnosti lehce exotických soupeřů byly nervy.

Skip Lukáš Klíma vybojoval s českým týmem návrat do elitní divize ME a chce postoupit i na olympiádu. | Foto: ČTK

Lukáš Klíma v týmu se Samuelem Mokrišem, Jiřím Candrou, Markem Černovským a Radkem Boháčem prošli v Erzurumu základní skupinou hladce. Nigérii smetli 15:1, Slovince porazili 8:4, Maďary 8:2 a Rakušany 7:4. Zaváhali až proti Finům (2:6) v souboji o první místo.

Proto museli v pátek nejdříve do semifinále s Belgií (14:3) a až pak se mohli utkat o postup do další fáze s vítězi druhé skupiny Španěly. Češi po celou dobu klíčového duelu ztráceli, ale v posledním endu ho s přispěním soupeřovy chyby a skvělých vlastních kamenů zlomili a vyhráli 7:6.

"Bylo to mnohem dramatičtější, než jsme doufali," sděloval Klíma. "Postup bereme trochu jako splněnou povinnost a ulevilo se nám, že jsme si náš olympijský sen nepokazili hned v úvodu sezony. Do hlavní fáze kvalifikace patříme a mohli bychom olympiádu vybojovat," pokračoval.

Před šesti lety sestoupili čeští curleři z elitní divize mistrovství Evropy a návrat vybojoval právě Klímův tým až v roce 2019. Jenže v minulé sezoně byl evropský šampionát kvůli koronaviru zrušen, a tak byli Češi v boji o olympiádu nasazeni na úplný začátek.

Do předkvalifikace, jež byla otevřená pro všechny curlingové svazy.

V areálu ve výšce dvou tisíc metrů nad mořem se tak vedle exotických Nigerijců proháněli třeba Brazilci, Rumuni nebo Kyrgyzové. Do očí jim při hře bil obrovský portrét tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, umístěný na stěně haly.

"S Jirkou a Samuelem jsme v Erzurumu byli už na univerziádě 2011, takže prostředí jsme znali. Turecký curling se sem soustředí, nebyla to pro nás taková exotika. Navíc při současných opatřeních známe jen hotel, autobus do haly a halu," komentoval třicetiletý Klíma.

Na exotického soupeře ale Češi narazili hned na úvod. "S Nigérií to bylo hodně jednoznačné. Není to curlingová země, teprve s tím začínají. Šlo nám hlavně o to, abychom neztratili koncentraci a odehráli jsme to tak, jak jsme si řekli," vyprávěl český skip.

Kdo by však na druhé straně čekal klouzající se "hobíky", kteří bývají k vidění třeba na šampionátech běžkařů, ten je na omylu. Žádné kokosy na ledě. "Jsou to sice rodilí Afričané, ale žijí v Americe, kde mají pro curling výborné podmínky. Kluci z Atlanty," vysvětlil Klíma.

"Jsou to prima kluci, popovídali jsme si s nimi, ale po sportovní stránce nám ten zápas tolik nedal. To Belgičané a Kyrgyzové postupem ze svých skupin překvapili. Obě země zahrály nad své možnosti, nicméně pak v nadstavbě už se rozdíl a zkušenosti projevily," dodal.

Kyrgyzstán podlehl Turecku, Belgie právě Čechům. Společně s nimi si ve finálových zápasech zajistili postup podle předpokladů Finové, byť museli proti domácímu týmu bojovat v dodatečném endu.

"Curling dlouhodobě hrdě prohlašuje, že je nejrychleji rostoucím zimním sportem. Dostává se do exotičtějších zemí v Africe nebo Jižní Americe a rozšiřuje se také světová špička. Dříve nebyli Turci či Španělé schopni konkurovat, zato teď se poměřují s elitou," popsal Klíma.

"Se Španěly se potkáváme od juniorských let a tady v zápase o postup proti nám předvedli nejlepší výkon, jaký pamatujeme. Také jsme hráli hezky, ale celý zápas jsme tahali za kratší konec. Až v závěru jsme to zlomili tím, že jsme byli klidnější a oni 'konečně' dokázali udělat pár chyb," vrátil se Klíma k zápasu, který trval dvě a tři čtvrtě hodiny.

Čechům zajistil účast v hlavní fázi kvalifikace, jež se v prosinci odehraje v Nizozemsku. Devět mužstev - Česko, Finsko, Itálie, Norsko, Nizozemsko, Německo, Dánsko, Japonsko a Jižní Korea - zabojuje o tři zbylé letenky do Pekingu. Bez kvalifikace mají olympiádu jistou Švédové, Kanaďané, Britové, Švýcaři, Rusové, Američané a domácí Čína.

Zde už žádné zápasy zadarmo nehrozí, zároveň šance na postup není podle Klímy rozhodně nereálná. "Od začátku je to náš cíl. Všechny týmy dobře známe, s někým máme lepší, s někým horší bilanci. Ale proti všem jsme schopni vyhrát," poznamenal.

"V minulém kvalifikačním cyklu nás v Plzni od postupu na olympiádu dělil jediný kámen," připomněl Klíma těsnou porážku 2:4 s Dánskem, kterou zažil v týmu s Mokrišem, Martinem Snítilem, Jindřichem Kitzbergerem a skipem Jiřím Snítilem. Také k postupu do Soči měli Češi velmi blízko.

"Dá se to uhrát, jen je potřeba načasovat formu," doplnil Klíma. Tomáše a Zuzanu Paulovy nechce nechat pod pěti kruhy samotné. "Oba jsou moji dobří kamarádi, chceme se k nim přidat. Rádi bychom tím rozšířili obecné povědomí o curlingu v Česku."

Stejné ambice má také ženský tým se skipkou Annou Kubeškovou, který bude hrát prosincovou kvalifikaci v Nizozemsku přímo, bez účasti v první turecké fázi. Ještě předtím se oba výběry na konci listopadu představí na mistrovství Evropy v Lillehammeru.