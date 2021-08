Českou vlajku ponese stříbrný Vadlejch. Obrovská čest, nečekal jsem to, řekl oštěpař

Vlajkonošem české výpravy při slavnostním zakončení olympijských her bude oštěpař Jakub Vadlejch, který dnes získal v Tokiu stříbrnou medaili. Oznámila to mluvčí Českého olympijského výboru Barbora Žehanová. Slavnostní zakončení XXXII. letních olympijských her začne v neděli ve 13:00 SELČ.

Vadlejch se o této poctě dozvěděl bezprostředně po medailovém ceremoniálu. "Je to obrovská čest. Nečekal jsem to a vůbec jsem nad tím nepřemýšlel. Před dneškem jsem měl všechno nastavené směrem k závodu, nic jiného jsem neřešil," poznamenal. Související Česká medailová žeň. Hrdinové Vadlejch a Veselý si v Tokiu padli do náruče 19 fotografií Při slavnostním zahájení nesli společně vlajku tenistka Petra Kvitová a basketbalista Tomáš Satoranský. S Vadlejchem se postavil na stupně vítězů po soutěži oštěpařů i bronzový Vítězslav Veselý. Ten si nebyl jistý, jestli je kvůli opatřením slavnostní zakončení přístupné sportovcům. "Nevím, jestli se tam dá jít. Kuba jde jako vlajkonoš, ať si to užije, to je velká pocta. Když se tam bude dát jít, tak asi půjdu. Já jsem si v pátek změnil letenku až na devátého, protože se mi nechtělo jet po finále v neděli ráno. Odcházeli bychom v pět z vesnice, což by byl masakr. Člověk by nespal a byl bych nesmírně unavený, tak jsem si to posunul a využiju to," řekl. Oštěpaři vylepšili českou medailovou bilanci na konečných jedenáct cenných kovů. Češi díky zisku čtyř zlatých, čtyř stříbrných a tří bronzových medailí slaví nejúspěšnější letní hry v samostatné historii. Před pěti lety v Riu de Janeiro nesl při zakončení vlajku kajakář Josef Dostál, který v Brazílii získal stříbro na singlkajaku a bronzovou medaili se čtyřkajakem. O čtyři roky dříve měla tu čest dvojnásobná olympijská vítězka v hodu oštěpem Barbora Špotáková.