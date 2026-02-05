Česko - USA. Hokejistky rozjíždějí olympiádu, nastoupí proti zámořskému gigantovi

Sledujte online přenos z utkání základní skupiny olympijského turnaje hokejistek v Miláně mezi Českem a USA.
ŽIVĚDomluvili jsme s Ruskem a Ukrajinou velkou výměnu vězňů, chválí Witkoff
Delegace Spojených států, Ruska a Ukrajiny se dohodly na výměně 314 vězňů. Dnes to na síti X oznámil vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witfkoff, podle kterého to bude první taková výměna za posledních pět měsíců.
To moje krvavé oko... A ten můj tlak... Babiš s Havlíčkem jako dva pacienti v čekárně
Premiér Andrej Babiš a jeho první zástupce ve vládě i v hnutí ANO Karel Havlíček spolu mluví nejčastěji o vládnutí či různých plánech a problémech Česka. Ovšem když se „zadaří“, může jejich hovor připomínat stesky seniorů, kteří lamentují nad svým zdravím v čekárně u lékaře. Což předvedli oba politici ve svém podcastu „Sorry jako“.
"Nemám plán, prostě hraju." Bejlek očarovala Abú Zabí, nadějná Britka byla zoufalá
Jako by si nazula sedmimílové boty a vzala žebříček úprkem. Česká tenistka Sára Bejlek po úspěšné kvalifikaci září na turnaji v Abú Zabí. Tentokrát totálně smetla Britku Sonay Kartalovou 6:0 a 6:2. V živém žebříčku je už na 63. místě a zahraje si životní semifinále, chvála na ni ze všech stran jen prší.
ŽIVĚStovky odborářů se v Ostravě bouřily proti povolenkám, podpořit je přijel Babiš
Stovky odborářů ve čtvrtek pod bývalou vysokou pecí v areálu Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě manifestovaly na podporu evropského průmyslu a ochranu pracovních míst. Podpořit je přišli šéfové velkých průmyslových podniků i zástupci vlády včetně premiéra Andreje Babiše (ANO).
Holínky, vytahaný svetr i čepice Raškovka. Česká olympijská móda provokuje už dekády
Čeští olympionici opět rozdělili veřejnost. Letošní kolekce zase provokuje, jak už je tradicí: Raškovka, holínky či pestrobarevné kloboučky dokazují, že česká olympijská móda má slabost pro kontroverzi. Připomeňme si ty nejpamátnější kousky.