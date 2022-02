Hrubec: Dávno nejsme velmoc, favoritem byli Švýcaři. Tým upustil od plánu, sesypal se

Šimon Hrubec i Roman Červenka litovali po prohraném duelu v baráži o čtvrtfinále na olympiádě, že čeští hokejisté nedokázali déle udržet náskok z první třetiny. Pustili Švýcary do hry a ve zbytku zápasu byla snaha o dotažení zcela marná. Hrubec po historicky nejhorším výsledku na velkém turnaji připustil, že považoval za favorita soupeře.

"Musíme si nalít čistého vína, zlatá generace už je pryč. My musíme být pokornější," vyprávěl po prohře 2:4 v olympijské baráži brankář Šimon Hrubec. "Samozřejmě mít v hlavě, že chceme vyhrávat, ale také to, že dávno nepatříme k favoritům a velmocem," pokračoval.

Deváté místo a první neúčast ve čtvrtfinále na jakémkoliv turnaji od doby, kdy byl tento systém zaveden, není u českého týmu překvapením. Je to vyústění trendu poslední dekády. Vnímají to i reprezentanti.

"Věřil jsem, že dokážeme získat medaili, ale každý sem přivezl nejsilnější tým, jaký mohl dát dohromady. Švýcaři měli skvělý tým a byla jen otázka času, kdy se rozehrají. Vůbec nic neznamenalo, že skončili poslední ve skupině. Podle mě byli favoritem oni," řekl upřímně Hrubec.

"Je to vyrovnané, možné bylo všechno. Ten turnaj nemá významného favorita. Kdyby se to sešlo jinak, mohlo to vyjít. Hráli jsme se Švýcarskem vyrovnané zápasy, dnes se to zkrátka přiklonilo k nim," hodnotil kapitán Roman Červenka, jehož podpis byl u obou českých gólů.

O nejhorším momentu v reprezentační kariéře však mluvit nechtěl. "Je to zklamání, cíle byly jiné, ale nechci to porovnávat s minulostí. Věděli jsme, že musíme vyhrát, jinak končíme. Dopadlo to, jak to dopadlo," konstatoval nejproduktivnější český hráč v Pekingu.

Češi po slibném úvodu a gólu Lukáše Kloka z jedenácté minuty vedli. Zbytečný faul Jana Kováře v útočném pásmu ale Švýcary nastartoval, Andres Ambühl v přesilovce vyrovnal a už o třináct sekund později obrátil skóre pohotový Killian Mottet.

"Byli jsme živější, tlačili jsme se do brány, dali jsme gól. Obrat byl pak určitě jedním z klíčových momentů," popisoval Červenka. "Začali jsme výborně, šel nám přechod do útočného pásma. Pak vyrovnali a my si je hned necháme ujet dva na jednoho. Nevím," mrzelo brankáře Hrubce.

"Nechci mluvit o štěstí, ale odrazilo se jim to od rozhodčího. To prostě musíte mít. Nicméně to nejsou výmluvy, nezvládli jsme to," vracel se Červenka právě ke gólu Motteta.

Švýcaři hned po vhazování nahodili kotouč na mantinel a po šťastném odrazu od rozhodčího projel do útočného pásma Denis Hollenstein. Jeho střela trefila Kloka, puk spadl před Motteta a ten překonal Hrubce. Od té doby jako by se zápas zlomil na švýcarskou stranu.

"Upustili jsme od naší hry, plánu. Přijde mi, že jsme se sesypali. Začali jsme to po sobě házet. Chyběla nám lehkost," viděl z brány Hrubec. "Švýcaři to pak hráli zkušeně, jednoduše," doplnil Červenka.

V druhé třetině dvakrát fauloval obránce Jakub Jeřábek, první z těchto početních výhod využil ranou pod břevno Denis Malgin. České útoky se rozbíjely o kompaktní blok, velké příležitosti nepřicházely. Gól Raphaela Diaze v třetí části na 4:1 pro Švýcary definitivně rozhodl.

"Snažíte se, zkoušíte, víte, že když nic neuděláte, tak je konec. Nemá to tu lehkost, to je jasné. Mrzí mě, že jsme neudrželi vedení 1:0," zmiňoval šestatřicetiletý lídr ještě jednou solidní rozjezd a následné trápení.

"Kdyby se to hodnotilo podle zápasů ve skupině, vyznělo by to pro nás lépe. Měli jsme výborný herní projev. Ale dnes vyhráli Švýcaři. A turnaj se hodnotí podle play-off," přidal Hrubec. Pravdou však je, že Češi nevyhráli ani jeden ze čtyř zápasů v základní hrací době.

"To je fakt, tak to je. Je to vyrovnané, soupeři jsou kvalitní," poznamenal Červenka, který se do národního týmu vrátil po čtyřech letech. Přijal by pozvánku na květnové mistrovství světa ve Finsku? "Teď fakt nevím. Nedokážu říct, ale nic neuzavírám," odpověděl.

Hrubec má za sebou třetí velký turnaj. Objektivně i podle čísel (2,94 gólu na zápas a úspěšnost 86,5 procenta) mu vyšel nejméně, na klubové scéně v Omsku ale patří mezi nejlepší brankáře KHL. Motivaci zlomit čekání reprezentace na úspěch stále má.

"To každopádně. Chytat za Česko je čest," uzavřel třicetiletý gólman.