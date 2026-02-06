Česko - Švýcarsko. Náročný program hokejistek, po 19 hodinách už hrají druhý zápas
Sledujte online přenos z utkání základní skupiny olympijského turnaje hokejistek v Miláně mezi Českem a Švýcarskem.
ŽIVĚAtentát v Moskvě. Zástupce šéfa ruské rozvědky GRU střelili do zad, Lavrov viní Ukrajinu
Neznámý člověk postřelil v Moskvě zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva. S odvoláním na ruský vyšetřovací výbor o tom v pátek ráno informuje server Meduza. Generálporučík je v nemocnici, informace o jeho zdravotním stavu nejsou k dispozici, dodal web. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov obvinil z atentátu Ukrajinu.
„Vyberte nového dodavatele tepla,“ vyzývá teplárna Kladno ERÚ
Teplárna Kladno v pátek vyzvala Energetický regulační úřad (ERÚ), aby od dubna vybral nového dodavatele tepla pro město. Může, ale nemusí využít technologie teplárny. Teplárna ale po 31. březnu nemůže dál vyrábět a dodávat teplo kvůli ekonomické neudržitelnosti, řekla v pátek mluvčí Sev.en Česká energie Eva Maříková.
Mladá medailistka už je v „důchodu“, ale fandit bude. Co letošní ZOH přinesou?
Po 20 letech se do severní Itálie vrací zimní olympijské hry, které se odehrají v Miláně a Cortině. Web Aktuálně.cz bude mít své reportéry přímo na místě. Hry začínají už v pátek večer. Co máme od letošního ročníku čekat? A bude jej sledovat, i když už je ve sportovním „důchodu“? O tom ve Spotlight News mluví bývalá rychlobruslařka a držitelka olympijské bronzové medaile Karolína Erbanová.
Los je jasný Lehečka začne proti Madarasovi, Davis Cup startuje v Jihlavě
Jiří Lehečka rozehraje v sobotu kvalifikaci tenisového Davisova poháru se Švédskem, jeho protihráčem bude Dragos Nicolae Madaras.
Nedávno před tím varoval, teď se chce spojit. Ford bude vyrábět auta pro Číňany
To, před čím šéf Fordu ještě dva měsíce zpátky varoval, možná již brzy sám podpoří. Jim Farley sice z levné čínské konkurence, která zejména mezi elektromobily zaplavuje Evropu, není úplně nadšený, spolupráci s ní se ale nebrání. Brzy by totiž Ford mohl vedle svých aut na starém kontinentu vyrábět i ta čínská.