Přeskočit na obsah
Benative
6. 2. Vanda
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport
ŽIVĚ

Česko - Švýcarsko. Náročný program hokejistek, po 19 hodinách už hrají druhý zápas

Sport

Sledujte online přenos z utkání základní skupiny olympijského turnaje hokejistek v Miláně mezi Českem a Švýcarskem.

Reklama
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
teplárna Kladno
teplárna Kladno
teplárna Kladno

„Vyberte nového dodavatele tepla,“ vyzývá teplárna Kladno ERÚ

Teplárna Kladno v pátek vyzvala Energetický regulační úřad (ERÚ), aby od dubna vybral nového dodavatele tepla pro město. Může, ale nemusí využít technologie teplárny. Teplárna ale po 31. březnu nemůže dál vyrábět a dodávat teplo kvůli ekonomické neudržitelnosti, řekla v pátek mluvčí Sev.en Česká energie Eva Maříková.

Karolína Erbanová s bronzovou medailí ze závodu na 500 m na ZOH 2018
Karolína Erbanová s bronzovou medailí ze závodu na 500 m na ZOH 2018
Karolína Erbanová s bronzovou medailí ze závodu na 500 m na ZOH 2018

Mladá medailistka už je v „důchodu“, ale fandit bude. Co letošní ZOH přinesou?

Po 20 letech se do severní Itálie vrací zimní olympijské hry, které se odehrají v Miláně a Cortině. Web Aktuálně.cz bude mít své reportéry přímo na místě. Hry začínají už v pátek večer. Co máme od letošního ročníku čekat? A bude jej sledovat, i když už je ve sportovním „důchodu“? O tom ve Spotlight News mluví bývalá rychlobruslařka a držitelka olympijské bronzové medaile Karolína Erbanová.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama