Česko - Švýcarsko. Češi hrají na olympiádě o co nejlepší výchozí pozici do play off

Sport

Sledujte online přenos z utkání základní skupiny olympijského turnaje hokejistů v Miláně mezi Českem a Švýcarskem.

Motoristé sobě - zahájení volební kampaně
ŽIVĚTruhlík z okresního přeboru. Opozice tepe Macinku za jeho vystoupení v Mnichově

Postup prezidenta Trumpa v USA je reakcí na to, že se v některých politických oblastech zašlo příliš daleko. V panelové debatě na Mnichovské bezpečnostní konferenci to řekl český ministr zahraničí Petr Macinka. Hlasitý nesouhlas vyjádřila bývalá ministryně zahraničí USA Hillary Clintonová. Macinka se střetl i se svým polským protějškem Radoslawem Sikorskim. Opozice mluví o trapasu.

Sport-fotbal-první-21. kolo-Plzeň-Liberec-FASTPIX, 1. liga
Plzeň má náboje i mimo hřiště. Její rozmach nahání Slavii i Spartě obavy

Sparta i Slavia mají smůlu, nejbohatšími domácími fotbalovými kluby už nejsou. Michal Strnad, většinový vlastník Viktorie Plzeň, se totiž opírá o zbrojařské impérium s odhadovanou hodnotou 750 miliard korun. Budou se i mistrovské tituly stěhovat na západ Čech? Ve Štruncových sadech pro to již dělají všechno.

