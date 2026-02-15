Česko - Švýcarsko. Češi hrají na olympiádě o co nejlepší výchozí pozici do play off
Sledujte online přenos z utkání základní skupiny olympijského turnaje hokejistů v Miláně mezi Českem a Švýcarskem.
ŽIVĚTruhlík z okresního přeboru. Opozice tepe Macinku za jeho vystoupení v Mnichově
Postup prezidenta Trumpa v USA je reakcí na to, že se v některých politických oblastech zašlo příliš daleko. V panelové debatě na Mnichovské bezpečnostní konferenci to řekl český ministr zahraničí Petr Macinka. Hlasitý nesouhlas vyjádřila bývalá ministryně zahraničí USA Hillary Clintonová. Macinka se střetl i se svým polským protějškem Radoslawem Sikorskim. Opozice mluví o trapasu.
Zemřela Zuzana Marešová, poslední žijící "Wintonovo dítě" v Česku
Ve věku 94 let zemřela Zuzana Marešová, rozená Spitzerová. Patřila mezi 669 převážně židovských dětí, které odjely na začátku druhé světové války z Prahy do Londýna díky Nicholasu Wintonovi.
ŽIVĚ9. den ZOH: Češi jdou na Švýcary s Dostálem v brance. Kroupa prohrál s legendou
Sledujte události a zajímavosti z devátého dne olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
ŽIVĚVe stovkách měst se dnes sejdou lidé na podporu prezidenta Pavla
Ve stovkách měst a obcí v Česku se dnes sejdou lidé na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla. Akce inicioval spolek Milion chvilek. Navážou na demonstraci z 1. února na pražském Staroměstském a Václavském náměstí.
Plzeň má náboje i mimo hřiště. Její rozmach nahání Slavii i Spartě obavy
Sparta i Slavia mají smůlu, nejbohatšími domácími fotbalovými kluby už nejsou. Michal Strnad, většinový vlastník Viktorie Plzeň, se totiž opírá o zbrojařské impérium s odhadovanou hodnotou 750 miliard korun. Budou se i mistrovské tituly stěhovat na západ Čech? Ve Štruncových sadech pro to již dělají všechno.