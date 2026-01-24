Česko má šampiona Světového poháru. Jílek je v pouhých devatenácti vládcem

Rychlobruslař Metoděj Jílek se stal celkovým vítězem Světového poháru na dlouhých tratích.
V závěrečném závodě na 5000 metrů v Inzellu skončil v osobním rekordu druhý, nestačil pouze na Sandera Eitrema z Norska, jenž se jako první rychlobruslař dostal pod hranici šesti minut a časem 5:58,52 vytvořil světový rekord. Jílek předvedl výkon 6:01,98 a byl tak o tři a půl sekundy pomalejší.
Devatenáctiletý Jílek ve své druhé sezoně ve Světovém poháru nasbíral 264 bodů a druhého Francouze Timothyho Loubineauda porazil o jedenáct bodů. Zatímco Jílek kariéru začíná, osmatřicetiletá Martina Sáblíková byla při svém posledním startu v seriálu šestá v závodě na 3000 metrů a v SP, který třináctkrát celkově ovládla, skončila osmá. V novém osobním rekordu i nejlepším čase oválu vyhrála Norka Ragne Wiklundová a slaví celkový triumf.
Jílek nastupoval v Inzellu jako vedoucí muž průběžného pořadí a představil se v závěrečné rozjížďce s Eitremem. Od startu se oba pohybovali v čele virtuálního pořadí a do poloviny tratě zajížděli srovnatelné časy. Poté se ale do vedení posunul třiadvacetiletý Nor a mířil za vítězstvím. Nakonec se mu podařilo i překonat světový rekord Loubineauda, který v listopadu v Calgary dokázal zajet čas 6:00,23.
Trojnásobná olympijská vítězka Sáblíková předvedla v Max Aicher Areně čas 4:01,98 a byla rychlejší než na nedávném mistrovství Evropy v Polsku, kde skončila čtvrtá, a v prosincovém závodě SP v Hamaru. Česká reprezentantka v rozjížďce o sekundu prohrála s Belgičankou Sandrine Tasovou a po dojetí byla průběžně třetí.
Z dalších tří rozjížděk svěřenkyni trenéra Petra Nováka porazily ještě tři rychlobruslařky. Za suverénní Wiklundovou skončila druha Joy Beuneová z Nizozemska, třetí byla Kanaďanka Valerie Maltaisová. Od vítězství dělilo Sáblíkovou o více než sedm sekund, na třetí Maltaisovou ale jen dvě sekundy.
"Jsem ráda za to, jak to dopadlo. S ohledem na to, jak se mi jezdilo posledních 14 dnů a v jakém jsem byla rozpoložení, tak jsem doufala, že nebudu poslední. Dopadlo to dobře," řekla Sábliková v nahrávce pro média. Pocitově to byla pro ni druhá nejvydařenější trojka v sezoně. "Pořád mě ale mrzí poslední dvě kola, která nejsem schopná udržet kolem 32 vteřin," přiznala.
Na čas se prý nesoustředila. "Nebylo důležité, jaký čas zajedu, ale jak se mi pojede. A první čtyři kola byly asi nejlepší za poslední dny. Konec nebyl ideální, poslední kola to nejsem já. Ale bylo to lepší než na minulých závodech v Tomašově, Hamaru nebo Heerenveenu," řekla Sáblíková.
Rodačka z Nového Města na Moravě již dlouho dopředu oznámila, že po této sezoně ukončí kariéru. V SP se tak dnes představila naposledy. "Takže to bylo emotivní. Už když jsem šla na dráhu, do šatny, když jsme se rozjížděla. Letos to prožívám úplně jinak a asi si to dělám sama těžší," přiznala Sáblíková. Potěšilo ji ale setkání s německou legendou a svým vzorem Claudií Pechsteinovou. "Přišla za mnou a řekla mi, ať si to užiju. Bez ohledu na výsledek. A to jsou slova, které chce člověk slyšet," řekla.
Masaryk ho nesnášel, teď po něm v Praze pojmenovali park
Místopisná komise Rady hlavního města Prahy nedávno rozhodla o pojmenování parku v Praze 9 – Vysočanech po králi Alexandrovi. Nejde ani o Alexandra Velikého, ani o Alexandra III. Skotského (zemřel po pádu z koně) ani o Alexandra I. Řeckého (zemřel v roce 1920 na následky pokousání opicí).
Zahraniční ligy: West Ham zase sází na Součka a začíná dotahovat. Schick skóroval rukou
Výsledky sobotních zápasů předních evropských fotbalových lig.
Nová obranná strategie USA: Na Rusko stačí evropští spojenci v NATO, jsou silnější
Pentagon představil novou národní obrannou strategii, která výrazně mění priority americké bezpečnostní politiky. Dokument nabádá spojence, aby převzali větší odpovědnost za vlastní obranu, a potvrzuje zaměření administrativy prezidenta Donalda Trumpa na dominanci na západní polokouli namísto dlouhodobého cíle omezovat vliv Číny, napsala agentura AP.
ŽIVĚBabiš na sněmu o letadlech: Pavel už vede kampaň, Řehka by udělal lépe, kdyby mlčel
Premiér Andrej Babiš podle očekávání opět obhájil post předsedy hnutí ANO. Ve volbě na sněmu neměl protikandidáta, obdržel zhruba 94 procent hlasů. Dění na domácí politické scéně sledujeme v online reportáži.
Federální agenti v Minneapolisu opět stříleli. Guvernér vyzval Trumpa, ať je odvolá
Federální agenti v Minneapolisu v americkém státě Minnesota střelili dalšího člověka. Uvedla to na síti X radnice města. Guvernér státu Minnesota Tim Walz označil incident za hrozný a mluvil o něm s Bílým domem. Na začátku měsíce maskovaný agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE) zastřelil ve městě ženu, což vyvolalo protesty a rozhořčení.