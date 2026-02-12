Česko - Kanada. Pastrňák a spol. proti obrovi, Češi čelí největšímu favoritovi her
Sledujte online přenos z utkání základní skupiny olympijského turnaje hokejistů v Miláně mezi Českem a Kanadou.
ŽIVĚPřes dva biliony korun. Evropský parlament podpořil velkou půjčku pro Ukrajinu
Europoslanci ve středu při plenárním zasedání podpořili půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 90 miliard eur (přibližně 2,2 bilionu korun). Má přispět na obranné a vojenské výdaje napadené země a podpořit její rozpočet. Ukrajina musí na oplátku pokračovat v demokratizaci a bojovat proti korupci. Česká republika se spolu se Slovenskem a Maďarskem nebude podílet na zárukách za půjčku.
Úřad v USA viní Apple, že jeho zpravodajský web upřednostňuje levicové pohledy
Americká Federální obchodní komise (FTC) vznesla obavy, zda zpravodajský web Apple News provozovaný společností Apple neupřednostňuje levicové a nepotlačuje konzervativní pohledy. Mohl by tak porušovat zákon. Předseda FTC Andrew Ferguson to podle agentury Reuters napsal ve středečním dopise šéfovi Applu Timu Cookovi.
Zlodějské zlato, čílí se Francouzi. Odsouzená Simonová pobouřila zvláštním gestem
Je to zvláštní příběh olympijských her. Francouzská biatlonistka Julia Simonová, která ještě před necelým půl rokem stála u soudu kvůli krádeži kreditní karty, slavila zlato z vytrvalostního závodu. Její oběť, Justine Braisazová-Bouchetová, skončila až na 80. pozici. Z padoucha je hrdinka, která spustila další vlnu kontroverze drzým gestem v cíli.
Američané předali syrskou základnu vládním silám. Ze země ale neodešli
Syrská armáda převzala kontrolu nad strategickou základnou At-Tanf na jihu země, oznámilo ve čtvrtek podle agentury AFP syrské ministerstvo obrany. Na této základně od roku 2016 působila americká armáda v rámci mezinárodní koalice bojující proti teroristické organizaci Islámský stát (IS).
Konec Evropy? Průmyslníci varují: Tohle zláme vaz výrobě na starém kontinentě
„Evropský průmysl je pod bezprecedentním tlakem,“ varuje šéf největšího chemického komplexu v Evropě BASF. Čeští průmyslníci si stěžují, že v průmyslu dochází k nevratným změnám a proces deindustrializace je v plném proudu. Vláda nabízí pomoc, podle opozice jde ale o plané sliby.