Sport
ŽIVĚ

Česko - Kanada. Pastrňák a spol. proti obrovi, Češi čelí největšímu favoritovi her

Sport

Sledujte online přenos z utkání základní skupiny olympijského turnaje hokejistů v Miláně mezi Českem a Kanadou.

Evropský parlament
ŽIVĚPřes dva biliony korun. Evropský parlament podpořil velkou půjčku pro Ukrajinu

Europoslanci ve středu při plenárním zasedání podpořili půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 90 miliard eur (přibližně 2,2 bilionu korun). Má přispět na obranné a vojenské výdaje napadené země a podpořit její rozpočet. Ukrajina musí na oplátku pokračovat v demokratizaci a bojovat proti korupci. Česká republika se spolu se Slovenskem a Maďarskem nebude podílet na zárukách za půjčku.

Julia Simonová
Zlodějské zlato, čílí se Francouzi. Odsouzená Simonová pobouřila zvláštním gestem

Je to zvláštní příběh olympijských her. Francouzská biatlonistka Julia Simonová, která ještě před necelým půl rokem stála u soudu kvůli krádeži kreditní karty, slavila zlato z vytrvalostního závodu. Její oběť, Justine Braisazová-Bouchetová, skončila až na 80. pozici. Z padoucha je hrdinka, která spustila další vlnu kontroverze drzým gestem v cíli.

