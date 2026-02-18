Česko - Kanada. Češi chtějí šokovat Kanadu, chytat bude znovu Dostál
Sledujte online přenos ze čtvrtfinále play off olympijského turnaje hokejistů v Miláně mezi Českem a Kanadou.
ŽIVĚŽádné zdržování neplánuju, řekl Pavel k motoristickému kandidátovi. Nastínil postup
Prezident Petr Pavel se plánuje ve čtvrtek setkat s kandidátem Motoristů na ministra životního prostředí Igorem Červeným, následně počítá s tím, že v pondělí proběhne i jmenování. Žádné „zdržení“ podle svých slov není v plánu, uvedl novinářům na tiskovém brífinku během jeho návštěvy několika míst v Praze. Spor se šéfem Motoristů sobě Petrem Macinkou označil za uzavřený.
Tahle vražda šokovala Francii. Čeká ji spirála pouličního násilí?
Začalo to jako jedna ze stovek podobných akcí, které se ve Francii odehrají každý rok. Na jedné straně krajně levicová politička, na druhé straně její odpůrci. Skončilo to ale brutálním ubitím 23letého muže ultralevicovými aktivisty, které následně díky záběrům z mobilního telefonu viděla celá Francie. Ministři vnitra i spravedlnosti obvinili z útoku krajní levici.
ŽIVĚ12. den ZOH: Klaebo bere své desáté zlato, Shiffrinová nejcennější kov číslo tři
Sledujte události a zajímavosti z dnešního dne na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
ŽIVĚZelenskyj obvinil Rusko z průtahů rozhovorů. Druhý den jednání v Ženevě skončilo bez výsledku
Američané, Ukrajinci a Rusové ve středu dopoledne v Ženevě pokračovali druhým dnem v jednáních o možnostech diplomatického ukončení ruské invaze na Ukrajinu. Ruské agentury uvedly, že rozhovory již skončily a že v brzké době se očekává jejich další kolo. Z dosavadních informací vyplývá, že průlom nenastal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň obvinil Rusko z průtahů rozhovorů.
Slovensko zalila hokejová vlna euforie. Slafkovský a spol. přejeli Německo
Slovenští hokejisté porazili ve čtvrtfinále olympijského turnaje Německo 6:2 a budou v Miláně usilovat o druhou medaili pod pěti kruhy v samostatné historii po bronzu před čtyřmi roky v Pekingu. Soupeře pro páteční semifinále určí týmu kouče Vladimíra Országha zbývající dnešní zápasy. Nasazeny proti sobě budou týmy podle žebříčku z výsledků po základních skupinách.