Česko - Francie. Den po zápase s Kanadou hrají Češi proti outsiderovi skupiny
Sledujte online přenos z utkání základní skupiny olympijského turnaje hokejistů v Miláně mezi Českem a Francií.
Stříbrná fantazie! Adamczyková po úžasných jízdách slaví svou třetí olympijskou medaili
Snowboardcrossařka Eva Adamczyková získala třetí olympijskou medaili, v Livignu byla o čtyři setiny sekundy druhá za Australankou Josií Baffovou. Stříbrem zkompletovala sbírku z her po zlatu ze Soči 2014 a bronzu z Pchjongčchangu 2018. Před čtyřmi lety v Pekingu kvůli zranění nestartovala.
ŽIVĚEvropa se musí stát světovým hráčem, oznámil Merz svou vizi v Mnichově
Starý světový řád založený na pravidlech už neexistuje, do popředí se dostává velmocenská politika. Na úvod Mnichovské bezpečnostní konference to dnes řekl německý kancléř Friedrich Merz. Evropa podle něj musí tuto realitu uznat, nemusí ji ale jen přijímat a může nový světový řád spoluutvářet.
ŽIVĚRutte: Rusko chce působit jako medvěd, na Ukrajině ale postupuje jako hlemýžď
Generální tajemník NATO Mark Rutte v pátek vyzval, aby svět nepodléhal ruské propagandě. Na akci na okraj Mnichovské bezpečnostní konference prohlásil, že Rusko sice chce, aby jej ostatní vnímali jako velkého medvěda, zatím však na Ukrajině postupuje rychlostí zahradního hlemýždě.
ŽIVĚNejvětší česká šance na druhé zlato. Jílek pojede závod na deset kilometrů
Sledujte online přenos ze závodu rychlobruslařů na 10 000 metrů na olympiádě v Miláně s Metodějem Jílkem v akci.