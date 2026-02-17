Přeskočit na obsah
ŽIVĚ

Česko - Dánsko 0:0. Cesta k boji o medaile začíná, nejdříve musí Češi vyřadit Dány

Sport

Sledujte online přenos z utkání předkola play off olympijského turnaje hokejistů v Miláně mezi Českem a Dánskem.

Zemřel americký černošský pastor Jesse Jackson, blízký spojenec Martina Luthera Kinga

Ve věku 84 let v úterý zemřel americký černošský baptistický pastor a bojovník za občanská práva Jesse Jackson. Byl blízkým spojencem bojovníka za práva černochů Martina Luthera Kinga. V 80. letech se dvakrát neúspěšně ucházel o kandidaturu na prezidenta Spojených států za Demokratickou stranu a za vlády prezidenta Billa Clintona působil jako zvláštní vyslanec pro Afriku.

Mučili kočku a natáčeli si to. Pachatelům hrozí až tři roky vězení

Policie obvinila dva lidi z týrání kočky na Litoměřicku. Jsou stíháni na svobodě, uvedli to v úterý policisté na síti X. Policejní mluvčí Pavla Kofrová ČTK informovala, že jeden obviněný je dospělý a jeden mladistvý. V případě prokázání viny dospělému hrozí až tři roky vězení, maximální trestní sazba u mladistvých je poloviční. Mladšímu obviněnému proto hrozí nejvýše 1,5 roku za mřížemi.

„Vzal nám kontrolu nad životem, ale nezlomí nás.“ Ukrajinci se nevzdávají

Boj s chladem a tmou – tak se dá popsat každodenní život v ukrajinské metropoli Kyjev. Ukrajinská studentka medicíny Anna Tymošenková popisuje těžkou situaci, které však místní podle jejích slov navzdory zimě a zničené Darnycké tepelné elektrárně odmítají podlehnout. Pomoc přichází od státu, neziskových organizací i ze zahraničí, obnova rozsáhlých elektráren je ale podle expertů obtížná.

