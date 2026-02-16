Česko? Dánové chtěli jiného soupeře. Komické, řekl trenér o počtech při zápasu

Bylo to pořádné drama. V závěru klíčového nedělního zápasu Dánsko – Lotyšsko stále nebylo vůbec jasné, jestli Češi v předkole olympijského turnaje v Miláně narazí na jednoho z těchto soupeřů, nebo na Německo. Nakonec vyšli Dánové, možná nejpřijatelnější tým ze skupiny C.
Zhruba tři minuty před třetí sirénou vedli Seveřané 3:2. Češi by v případě setrvání tohoto stavu šli v předkole na Lotyšsko.
Následně Lotyši hráli v šesti bez brankáře. Kdyby vyrovnali a získali alespoň bod, na český tým by najednou vycházelo Německo (za předpokladu, že podlehne Američanům, což se dle očekávání stalo).
Dánové však trefili prázdnou bránu a zvýšili na konečných 4:2. A rázem se protivníkem Pastrňáka a spol. stali oni.
Kdovíjakou radost z toho ale mít nemohli. Povýšením na třetí místo ve skupině se sice vyhnuli předkolu proti Švédsku, ale Česko jejich cílem nebylo.
Doufali, že porazí Lotyšsko o čtyři góly (nebo o tři s alespoň šesti vstřelenými brankami), budou druzí a půjdou na Francii. A v případě postupu do čtvrtfinále na Slovensko.
„Věděli jsme, že musíme vyhrát o hodně, měli jsme slušnou šanci na lehčího protivníka v úterním zápase play off,“ prohlásil kapitán dánské reprezentace Jesper Jensen Aabo.
„Také jsme si byli vědomi toho, že když zvítězíme o dvě branky, půjdeme na Česko místo Švédska. Jestli je to lepší, nevím. Ale nakonec jsme do toho šli,“ připojil.
Podle trenéra Dánů Mikaela Gatha vyjdou Češi a Švédové nastejno. „Ideálním scénářem bylo porazit Lotyšsko o čtyři góly a hrát s Francií a pak případně se Slovenskem,“ prohlásil.
Dánové po zvýšení na 4:2 doufali, že Lotyšsko odvolá brankáře podruhé. S pátou vstřelenou brankou by byli už jen krůček od kýženého výsledku.
„Bylo to trochu komické. Kdybychom skórovali ještě jednou, hnali bychom se za čtyřgólovým vítězstvím a také bychom odvolali brankáře. Takže oba týmy mohly v jednom zápase hrát bez brankáře,“ usmíval se Gath.
Cesta, po níž jeho svěřenci tolik toužili, nakonec připadla Německu. A Švédsko vyšlo na Lotyše.
Dánové se musejí smířit s českým soupeřem. V úterním utkání od 16:40 budou outsiderem. Česku čelili na posledních dvou světových šampionátech a prohráli 4:7 a 2:7.
Předtím ho ale mnohokrát dokázali potrápit tuhou defenzivou, párkrát dokonce zvítězili.
Na aktuálním turnaji pak jako jediní potrápili dominantní Spojené státy. Dvakrát vedli, po dvou třetinách prohrávali jen o gól. Nakonec padli 3:6.
Spoléhají mimo jiné na čtyři stálé hráče severoamerické NHL, hlavně na brankáře Frederika Andersena a křídelníka Nikolaje Ehlerse.
