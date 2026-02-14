České zlato má i podpis z Nového Zélandu. Jílek je předurčen vyhrávat, tvrdí trenér

Když si olympijský vítěz Metoděj Jílek v dětství z plejády sportů, kterým se věnoval, vybral brusle, postupně se dostal až do mezinárodního týmu trenéra Kalona Dobbina. A jak ho kouč z Nového Zélandu za pár let poznal, byl přesvědčen, že v Miláně uspěje. Podle něj je k triumfům přímo předurčen.
Od našeho zpravodaje v Itálii - Dobbin je s Jílkem přímo v dějišti her. Při stříbrném závodu na pět kilometrů i při zlaté desítce mu na kraji oválu hlásil časy společně s trenérem reprezentace Petrem Novákem.
Jinak je to ale právě on, kdo s devatenáctiletou nastupující hvězdou světového rychlobruslení celý rok pracuje. V létě na kolečkových bruslích, v zimě na ledě v německém Inzellu.
"To, jak Metoděj trénuje, jak plní přesné dávky… To jsou tisíce odjetých kol. Bylo to jen o tom, že si nesmí připustit tlak,“ vyprávěl nadšený Dobbin pár minut po pátečním zlatém ceremoniálu.
Dobbin pozval Jílka do své skupiny v době, kdy už Čech koketoval s rychlobruslením na krátké dráze. A později přešel na dlouhý ovál.
"Pořád se vyvíjí, jeho technika je lepší a lepší. Ani moc nevím, kde má limit,“ krčil rameny 49letý kouč. "Jeho osobnost teprve roste, ale je velmi soutěživý, což je pro elitní sportovce normální,“ dodal.
Nepřekvapilo ho proto, když Jílek po prvním úspěchu na olympiádě nejásal. Skončil totiž "až“ druhý a věděl, že má výkonnost na vítězství.
"Je předurčen k tomu, aby si chodil za zlatem,“ řekl Dobbin.
Sám byl jako závodník mimořádně úspěšný na kolečkových bruslích, několikrát získal titul mistra světa. V závěru kariéry zkoušel i rychlobruslení, a přestože na ledě už to tak slavné nebylo, nabral zkušenosti potřebné k trénování.
Jílek si spolupráci s ním dlouhodobě pochvaluje.
"Nemám důvod měnit,“ povídal vloni v říjnu v rozhovoru pro Aktuálně.cz. "Naprosto mi vyhovuje rozložení tréninku mezi kolečka a rychlobruslení na ledě. Nevím, jestli by mi to nějaká jiná skupina na světě umožnila,“ popisoval.
Přestože Jílek v sobotu na desítce nadělil druhému Polákovi Vladimiru Semirunnému skoro šest sekund, Dobbin podotkl, že to nebyl úplně stoprocentní výkon.
I když jeho svěřenec v klíčové prostřední fázi dlouhého závodu zajížděl strojově kola zhruba za 29,7 sekundy, zatímco jeho soupeři tady vadli, trenér viděl ještě rezervu.
"Nebyl to ještě úplně dokonalý závod, protože v posledních kolech jel za 30,3; 30,4 nebo 30,5. Ale bylo to dostatečné na to, aby to přineslo výhru,“ komentoval Novozélanďan.
Ostatně před dvěma měsíci na Světovém poháru v Heerenveenu zajel Jílek desítku za 12:29,63, ve čtvrtém nejrychlejším času historie. To znamená o 3,8 sekundy rychleji než v Miláně.
V kombinaci s jeho silnou mentální stránkou to jen ukazuje, že by pražský rodák mohl zamířit skutečně k těm největším legendám rychlobruslení. "A to je mu stále teprve devatenáct,“ připomněl Dobbin.
Se stříbrem a zlatem v zádech je teď Jílek v polovině svého olympijského programu. Ve čtvrtek ho čeká patnáctistovka a v sobotu závod s hromadným startem.
"Umístění do desítky by bylo na patnáctistovce super. Budou tam opravdu ti nejlepší sprinteři. A umístění do top 5? Pokud si povede opravdu dobře, tak proč ne,“ reagoval trenér.
"Totéž platí i pro hromadný start, ale víte, jaký je. Bude to hodně o štěstí, o dobrém plánu," přidal Dobbin k nevyzpytatelnému závěrečnému závodu.
Sám Jílek to ale řekl jasně. Dokud bude byť sebemenší šance na další milánskou medaili, půjde po ní a nevzdá to.
Češi v Německu zářili. Schick dal gól, Coufal na dva nahrál
Patrik Schick v 22. německé fotbalové ligy gólem přispěl k výhře Leverkusenu nad St. Pauli 4:0. Vladimír Coufal přihrál na dvě branky Hoffenheimu při domácím triumfu nad Freiburgem 3:0.
Chodíme, ale málokdo to umíme. Na výuce chůze roste nové odvětví sportovního tréninku
Na obecné prospěšnosti chůze se experti na zdraví shodují. Podle toho, jaké si člověk klade cíle, ji v mnoha případech doporučují spíše než běh. Ale jak správně chodit? Známá a běžná činnost, kterou člověk většinou nevnímá a dělá ji automaticky, se dá provádět mnoha způsoby. Některé účinky jsou pro všechny společné, jiné specifické. Na výuce chůze pomalu vyrůstá celé odvětví sportovního tréninku.
ŽIVĚSchillerová chce Pavla přesvědčit, aby podepsal rozpočet se schodkem 310 miliard
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) je připravena po schválení letošního státního rozpočtu ve Sněmovně jednat o něm s prezidentem Petrem Pavlem a ráda by ho přesvědčila, aby ho podepsal.
Senzace v Dauhá. Muchová vyhrála největší turnaj kariéry a posune se k první desítce
Tenistka Karolína Muchová ve finále turnaje elitní kategorie WTA1000 v Dauhá porazila 6:4 a 7:5 Victorii Mbokovou z Kanady a získala druhý titul v kariéře. Díky tomu se v pondělí stane novou českou jedničkou a celkově 11. hráčkou světa.
Navalnyj byl otráven jedem z žabí kůže, říká zpráva. Ze smrti opozičníka viní Kreml
Pět evropských zemí v čele s Británií tvrdí, že ruský opoziční lídr Alexej Navalnyj byl před dvěma lety v ruské věznici otráven smrtícím jedem, a nezemřel tedy přirozenou smrtí, jak prohlašuje Kreml. Z útoku přitom viní právě ruský stát. Informují o tom dnes tiskové agentury.