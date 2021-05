Letenky na poslední chvíli. České dvojskify se dodatečně kvalifikovaly na olympiádu

Posádky českých dvojskifů Jan Cincibuch, Jakub Podrazil a Miroslav Vraštil s Jiřím Šimánkem, kteří závodí v kategorii lehkých vah, se dodatečně kvalifikovaly na olympijské hry. V Lucernu vybojovaly ve finálových jízdách druhá místa, poslední postupová.

V Tokiu tak budou startovat čtyři české veslařské posádky, již na mistrovství světa v roce 2019 totiž vybojovali účastnická místa skifař Ondřej Synek a dvojskif Lenka Antošová, Kristýna Fleissnerová.

Vraštil se Šimánkem patřili mezi hlavní aspiranty na postup, o který však museli bojovat do posledních metrů finále. Rozjížďku a semifinále veslaři pražské Dukly vyhráli, ve finále byli ale po startu až pátí. Postupně se ale posouvali vpřed a ve finiši se i díky tomu, že na postupové pozici jedoucí Číňané odpadli, dojeli druzí za kanadskou dvojicí Patrick Keane, Maxwell Lattimer.

"Byl to těžký závod. Více než polovinu závodu jsme s Číňany prohrávali, ale věřili jsme, že budou v závěru vyčerpaní a my to v posledních 150 metrech zvládneme," uvedl Šimánek pro web Mezinárodní veslařské federace.

Cincibuch s Podrazilem spolu začali trénovat teprve před měsícem poté, co zkrachoval společný projekt Podrazila se Synkem. Právě tato dvojice se totiž chtěla v Lucernu pokusit společně kvalifikovat na dvojskifu, ale po nevydařeném mistrovství Evropy se Synek rozhodl vrátit na skif.

Nově složená posádka se před dvěma týdny představila na Světovém poháru v Záhřebu, kde skončila pátá. V Lucernu se Cincibuchovi s Podrazilem dařilo od začátku, v pátek vyhráli rozjížďku, dnes dopoledne ovládli semifinále a následně uspěli i ve finále. Až do poloviny trati vedli, poté je sice předjela ruská dvojice Ilja Kondratěv, Andrej Potapkin, ale druhé místo bezpečně udrželi. Na třetí Australany Campbella a Davida Wattse měli více než sekundový náskok.

"Začali jsme dobře, byli jsme první, ale Rusové na nás pak tvrdě zatlačili a my jsme se snažili s nimi udržet krok. Jsme šťastní, že se nám podařilo udržet druhé místo a kvalifikovat na olympiádu," řekl Porazil. Zatímco jeho čeká třetí olympijský start, pro Cincibucha to bude premiéra.

Na jezeře Rotsee dnes ve finále o letenky do Tokia neúspěšně bojovaly další tři české posádky. Dvojka bez kormidelnice Pavlína Flamíková, Anna Šantrůčková byla stejně jako párová čtyřka ve složení Filip Zima, Jan Potůček, Tomáš Šišma, Jan Fleissner pátá, Anna Žabová, Markéta Nedělová, Marie Jurková a Nikola Kropáčková dojely na párové čtyřce šesté.