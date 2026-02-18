Senzační medaile byla blízko. Biatlonistky bez Davidové naháněly největší favoritky

Biatlonistky Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková skončily páté ve štafetě na olympijských hrách v Itálii. Před závěrečným úsekem se držely ve hře o medaili, nakonec ztratily po trestném kole finišmanky Vinklárkové minutu na bronz. Zvítězily Francouzky před Švédkami a Norkami.
České reprezentantky navázaly na pátou příčku z lednového závodu Světového poháru v Ruhpoldingu, kdy startovaly ve stejném složení a pořadí.
Ve štafetě zaznamenaly druhý nejlepší výsledek na olympijských hrách. Maximem zůstává třetí místo ze Soči 2014, před čtyřmi lety v Pekingu skončily osmé. Český tým se musel obejít bez zraněné Markéty Davidové, která opět laboruje s výhřezem ploténky.
XXV. zimní olympijské hry:
Biatlon (Anterselva):
Ženy - štafeta (4x6 km): 1. Francie (Benedová, Jeanmonnotová, Michelonová, Simonová) 1:10:22,7 (1 tr. okruh + 6 dobíjení), 2. Švédsko (Gestblomová, Magnussonová, E. Öbergová, H. Öbergová) -51,3 (1+7), 3. Norsko (Johansenová, Arnekleivová, Knottenová, Kirkeeideová) -1:07,6 (0+7), 4. Německo -1:29,1 (1+9), 5. Česko (Jislová, Charvátová, Voborníková, Vinklárková) -2:07,5 (1+10), 6. Polsko -2:14,8 (0+12).
ŽIVĚEET 2.0 od ledna: vláda slibuje miliardy, opozice varuje před byrokracií
Stát spustí nový systém evidence tržeb EET 2.0 od ledna příštího roku, nejprve v pilotním režimu. Pro nejmenší podnikatele nebude povinný. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) očekává přínos 14 až 15 miliard korun ročně. Opozice tvrdí, že evidence rozpočtu nepomůže a přinese jen více byrokracie. Návrh nyní míří do připomínkového řízení.
ŽIVĚZelenskyj obvinil Rusko z průtahů rozhovorů. Druhý den jednání v Ženevě skončilo bez výsledku
Američané, Ukrajinci a Rusové ve středu dopoledne v Ženevě pokračovali druhým dnem v jednáních o možnostech diplomatického ukončení ruské invaze na Ukrajinu. Ruské agentury uvedly, že rozhovory již skončily a že v brzké době se očekává jejich další kolo. Z dosavadních informací vyplývá, že průlom nenastal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň obvinil Rusko z průtahů rozhovorů.
Půlmilionová pokuta a tři měsíce vězení. Takhle skončil lupič hadů v Austrálii
Australský soud ve středu vyměřil 48letému Clintonovi Spiteriovi pokutu 33.615 australských dolarů (přes 487 tisíc Kč) a tříměsíční podmíněný trest vězení poté, co se přiznal k ulovení několika vzácných hadů v národním parku na severovýchodě kontinentu. Napsal to australský web ABC.
"Tak co, báli jste se, že vypadneme?" Slováci v laufu: Chceme vybouchat co nejvíc
Slovenští hokejisté letí olympijským turnajem v Miláně, ve čtvrtfinále suverénně spláchli Němce 6:2 a zahrají si o medaili. Postupová euforie z hráčů tryskala na všechny strany. Před čtyřmi lety v Pekingu sice Slováci vybojovali senzační bronz, ale svou jízdou v Itálii nadchli ještě více.
VIDEO: Když vám v cílové rovince dýchá na záda Nazgul. Olympiáda má nového hrdinu
Zimní olympijské hry v Itálii zatím nabídly tradiční mix dechberoucích triumfů, ale ve středu se k napětí a dramatům přidal nečekaný „závodník“. Během ženského sprintu dvojic v běhu na lyžích v Teseru se na trať připletl pes připomínající vlka.