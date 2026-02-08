Česká vláda na prkně pokračuje. Tak si Maděrová dojela pro životní zlato

Prohlédněte si fotografie z paralelní obřího slalomu, který na ZOH v Miláně a Cortině d'Ampezzo přinesl české výpravě první zlato.
Předčasné volby v Japonsku podle odhadů vyhrála strana současné premiérky Takaičiové
Liberálnědemokratická strana (LDP) japonské premiérky Sanae Takaičiové podle odhadů zvítězila v předčasných volbách do dolní komory parlamentu. Informovaly o tom agentury AFP nebo Reuters. Předčasné volby vyhlásila samotná konzervativní ministerská předsedkyně, která chtěla podle agentury AP využít své popularity k získání silného mandátu pro vládní koalici.
Volby by ovládlo ANO s náskokem před ODS, Motoristé by zůstali na prahu sněmovny
Sněmovní volby by v lednu vyhrálo vládní hnutí ANO se ziskem 34,5 procenta hlasů, tedy stejně jako v říjnových volbách. S velkým odstupem by skončila druhá ODS, kterou by nyní volilo 16 procent lidí, vyplývá z volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Následuje hnutí STAN s podporou 14 procent voličů a Piráti, kteří by získali 9,5 procenta hlasů.
Tenisté porazili v Davis Cupu Švédsko, rozhodli debutanti Rikl s Nouzou
Čeští tenisté postoupili do druhého kola Davisova poháru. Nad Švédskem v Jihlavě vedou po čtyřhře 3:0. Rozhodující bod zařídili debutanti Patrik Rikl a Petr Nouza, kteří ve vyprodané Horácké aréně odvrátili mečbol a po bezmála tříhodinovém boji porazili pár Erik Grevelius, André Göransson 7:6, 6:7, 7:6.
ŽIVĚ2. den OH: Maděrová získala senzační zlato, Ledecká smutní. Štafeta selhala v závěru
Sledujte aktuální dění na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Kdo je zlatá Maděrová? Rodina se jí smála, její proroctví se ale vyplnilo
Rodiče nechtěli, aby dělala vrcholový sport. Přesto je ode dneška snowboardistka Zuzana Maděrová olympijskou šampionkou. Kdo je tedy žena, která vyhrála paralelní obří slalom?