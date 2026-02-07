Přeskočit na obsah
Veronika
Sport

Česká kolekce vzbudila ve světě velký ohlas. Odborníci přišli s nečekaným hodnocením

ČTK

Oblečení českých olympioniků na slavnostním zahájení zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo zaujalo. Server módního časopisu Vanity Fair zařadil kolekci návrhářky Anežky Bereckové mezi pět nejlepších spolu s brazilskou, mongolskou, americkou a italskou. Web amerického listu USA Today ji označil za nejodvážnější.

Nástup českých olympioniků v Miláně
Nástup českých olympioniků v MiláněFoto: REUTERS
"Česká republika, v pořádku! Svetry, co vypadají jako z Konečně zvoní (americký komediální seriál z 90. let minulého století plný pestrobarevného oblečení). Rychlé googlování ale potvrzuje, že jde o víc než Kelly Kapowskou a Screeche (seriálové postavy)," napsal server Vanity Fair.

"Tyhle outfity od Alpine Pro byly inspirovány módou, jež se objevila na zimních olympijských hrách, které se konaly v roce 1956 v Cortině," uvedl magazín ke kolekci inspirované pěti ornamenty grafika, malíře, ilustrátora a autora písma Vojtěcha Preissiga, jíž dominuje svetr a dlouhá šála.

Deník USA Today zvolil za nejlepší olympijskou kolekci tu mongolskou vycházející z historie země, která sklízela uznání již před zahájením her. Stříbrnou medaili si vysloužili Francouzi. České oblečení přišlo americkému listu nejodvážnější.

"Alpine Pro pokračuje v dlouholeté tradici, kdy se v národní olympijské kolekci objevují čeští umělci. Tento olympijský cyklus vyzdvihuje motivy slavného grafika Vojtěcha Preissiga v kombinaci s retro prvky ze zimních olympijských her v Cortině d'Ampezzo v roce 1956. Výsledkem jsou svetry a zimní bundy s výraznými a osobitými vzory v modré, červené, bílé a žluté. Zpět je také úspěšná čepice Raškovka, která je poctou olympijskému vítězi ve skocích na lyžích z roku 1968 Jiřímu Raškovi," napsal USA Today.

Za jednu z nejpoutavějších označila českou kolekci BBC.

Jana Brejchová roli Pauly v televizním seriálu F. L. Věk (1971).
Usa,,Montana.,Leaping,Captive,Snow,Leopard,In,Winter.
