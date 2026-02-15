Přeskočit na obsah
Benative
15. 2. Jiřina
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Češi už znají soupeře pro předkolo. A v případě výhry je čeká gigant

Sport

Česká hokejová reprezentace nastoupí v úterním předkole hokejového turnaje mužů v olympijském Miláně proti Dánsku. To ve večerním utkání porazilo Lotyše 4:2.

Čeští hokejisté v zápase Česko - Švýcarsko na ZOH 2026
Čeští hokejisté v zápase Česko - Švýcarsko na ZOH 2026Foto: REUTERS
Reklama

Je tak jisté, že Dánsko bude ve skupině C třetí a ve velké tabulce deváté. Tím pádem narazí na osmé Česko.

Poslední, právě probíhající zápas mezi Spojenými státy a Německem na tom už nic nezmění.

Češi budou proti Dánsku favoritem, byť jim na světových šampionátech nejednou dělalo problémy.

V případě postupu však svěřence trenéra Radima Rulíka čeká gigant, velmi pravděpodobně Kanada, které ve skupinové fázi podlehli 0:5.

Reklama
Reklama

Místo Kanady by to ještě mohly být Spojené státy, ale musely by Německo porazit o deset branek.

Další jistou dvojicí pro předkolo je Švédsko a Lotyšsko. O zbylých dvou předkolech rozhodne poslední duel skupinové fáze mezi USA a Německem.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Káhirské Město odpadků
Káhirské Město odpadků
Káhirské Město odpadků

Káhirská čtvrť přezdívaná Město odpadků dala vzniknout recyklačnímu zázraku

V Manšiat Násiru na okraji Káhiry vznikl v podmínkách, které by mnohé zlomily, mimořádně funkční model recyklace. Čtvrť, jíž místní říkají Město odpadků, obývá komunita koptských křesťanů zabbālīn – doslova „lidé odpadu“. Navzdory chudobě, stigmatizaci i diskriminaci tu dokázali vybudovat systém, který svou účinností překonává řadu bohatších zemí. Tady se odpad skutečně mění ve zlato.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama