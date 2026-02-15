Češi už znají soupeře pro předkolo. A v případě výhry je čeká gigant

Česká hokejová reprezentace nastoupí v úterním předkole hokejového turnaje mužů v olympijském Miláně proti Dánsku. To ve večerním utkání porazilo Lotyše 4:2.
Je tak jisté, že Dánsko bude ve skupině C třetí a ve velké tabulce deváté. Tím pádem narazí na osmé Česko.
Poslední, právě probíhající zápas mezi Spojenými státy a Německem na tom už nic nezmění.
Češi budou proti Dánsku favoritem, byť jim na světových šampionátech nejednou dělalo problémy.
V případě postupu však svěřence trenéra Radima Rulíka čeká gigant, velmi pravděpodobně Kanada, které ve skupinové fázi podlehli 0:5.
Místo Kanady by to ještě mohly být Spojené státy, ale musely by Německo porazit o deset branek.
Další jistou dvojicí pro předkolo je Švédsko a Lotyšsko. O zbylých dvou předkolech rozhodne poslední duel skupinové fáze mezi USA a Německem.
V Manšiat Násiru na okraji Káhiry vznikl v podmínkách, které by mnohé zlomily, mimořádně funkční model recyklace. Čtvrť, jíž místní říkají Město odpadků, obývá komunita koptských křesťanů zabbālīn – doslova „lidé odpadu“. Navzdory chudobě, stigmatizaci i diskriminaci tu dokázali vybudovat systém, který svou účinností překonává řadu bohatších zemí. Tady se odpad skutečně mění ve zlato.
Sparta si užívá fotbalové jaro, vyhrála i třetí zápas. Teď to odnesl Hradec
Fotbalisté Sparty ve 22. kole první ligy porazili doma Hradec Králové 2:0. Pražany poslal v 19. minutě do vedení kapitán Lukáš Haraslín, který po změně stran přidal z penalty pojistku
ŽIVĚ9. den ZOH: Kanada nadělila Francouzům desítku, čeští curleři stále čekají na výhru
Sledujte události a zajímavosti z devátého dne olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
"Jaká je šance, že se tohle stane? Jedna ku milionu." Lyžařky se podělily o stříbro
Švédsko a Norsko jsou na zimních olympijských hrách a především v běhu na lyžích velkými rivaly, alpské lyžařky Sara Hectorová a Thea Louise Stjernesundová dnes v Cortině ukázaly kamarádskou tvář tohoto soupeření.