Sport

Fantazie, druhá medaile pro Česko! Rychlobruslař Jílek má na pěti kilometrech stříbro

Sport

Česko získalo na XXV. zimních olympijských hrách druhou medaili. Postaral se o ni rychlobruslař Metoděj Jílek, na pětikilometrové trati vybojoval stříbro a navázal na odpolední zlatý triumf snowboardistky Zuzany Maděrové.

Stříbrný Metoděj Jílek, zlatý Sander Eitrem a bronzový Riccardo Lorell na stupních vítězů po závodě rychlobruslařů na 5000 m na ZOH 2026
Stříbrný Metoděj Jílek, zlatý Sander Eitrem a bronzový Riccardo Lorell na stupních vítězů po závodě rychlobruslařů na 5000 m na ZOH 2026Foto: REUTERS
Jílek jel při svém olympijském debutu v předposlední dvojici s Norem Sanderem Eiterem. Na světového rekordmana a mistra světa sice nestačil, ale zařadil se na průběžné druhé místo.

Musel pak čekat, zda alespoň jeden ze závěrečného páru Ted-Jan Bloem z Kanady a Timothy Loubineaud z Francie nebude rychlejší.

Nedokázal to ani jeden a stříbrná česká radost mohla vypuknout.

Jílek pod pěti kruhy navázal v české rychlobruslařské sbírce na sedminásobnou olympijskou medailistku Martinu Sáblíkovou.

Trojnásobná olympijská šampionka získala naposledy před čtyřmi lety v Pekingu na pětikilometrové trati bronz.

V Miláně má Jílek medailové ambice i na desítce a v závodě s hromadným startem, v nichž už také ve své první sezoně SP dokázal zvítězit.

Devatenáctiletý obří talent v této sezoně ovládl závody SP v Heerenveenu (10.000 m), Hamaru (5000 m) a Inzellu (s hromadným startem), kromě toho byl dvakrát druhý.

Rychlobruslení (Milán):

Muži - 5000 m: 1. Eitrem (Nor.) 6:03,95, 2. Jílek (ČR) 6:06,48, 3. Lorello 6:09,22, 4. Ghiotto (oba It.) 6:09,57, 5. Loubineaud (Fr.) 6:11,15, 6. Kongshaug (Nor.) 6:11,31.

