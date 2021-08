Češi sháněli oblečení, aby mohli pro medaile. Veselého ve slipech spasil Doktor

Čeští oštěpaři Jakub Vadlejch a Vítězslav Veselý neměli ve svých taškách na Olympijském stadionu v Tokiu to správné oblečení na slavnostní vyhlášení.

Dnešní stříbrný medailista Vadlejch před závodem zaúkoloval svého trenéra Jana Železného. Překvapivě třetí muž olympijské soutěže Veselý se spletl a musel si oblečení půjčovat.

Vadlejch se koncentroval na závod a jinou než sportovní výbavou se nechtěl zabývat. "Trenér měl plný batoh věcí," poznamenal Železného svěřenec. "Já mu říkal, že to nechci řešit, a tím on pochopil, že to když tak má vzít on," doplnil.

To osmatřicetiletý Veselý měl cestu ke správnému modelu obtížnější. "Já jsem udělal takovou chybu. Nebylo to tak, že jsem si nevzal věci na vyhlášení. Popravdě, měl jsem něco v sobě, že to bude dobrý. Ale já jsem si vzal věci na vyhlášení atletického svazu. Takže jsem vlastně věci neměl," vyprávěl.

Ceremoniál se odehrál nedlouho po skončení soutěže, takže času na řešení nebylo moc.

"Alfi (ředitel komunikace ČOV Tibor Alföldi) mně tam hodil bundu. Já jsem neměl spodek, tak jsem se vysvlékl do slipů, (šéf české mise) Martin Doktor si sundal kraťasy a hodil mi je. Hodil jsem mu svoje propocené elasťáky. Tančil tam v mých propocených elasťákách, pak jsme si to prohodili v mixzóně," vyprávěl a objasnil, proč si na rozdíl od jiných medailistů šel pro cenný kov v krátkých kalhotách.