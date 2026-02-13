Přeskočit na obsah
Sport

Češi proti outsiderovi vystrašili výpadkem. Nakonec ale splnili povinnost

Sport,ČTK

Česká hokejová reprezentace porazila na olympijském turnaji v Miláně Francii 6:3. Ještě ve druhé třetině ale prohrávala. Chytal Daniel Vladař. Vítězný gól vstřelil Matěj Stránský.

Češi slaví gól v zápase Česko - Francie na ZOH 2026
Češi slaví gól v zápase Česko - Francie na ZOH 2026Foto: REUTERS
Češi si během úvodní třetiny vypracovali dvoubrankový náskok zásluhou Martina Nečase a Michala Kempného, jenže soupeř na začátku druhé části během šesti minut otočil skóre, když dva góly dal a na jeden nahrál Louis Boudon.

Ve 34. minutě ale nastartoval další obrat David Pastrňák, v čase 39:28 se prosadil Stránský, rozdíl ve skóre pak navýšili Filip Chlapík a Roman Červenka.

Čtyřicetiletý kapitán Červenka, startující na páté olympiádě, dnešním 220. zápasem v národním týmu překonal rekord samostatné české reprezentace Davida Výborného, na něhož se ve čtvrtek při vstupu do turnaje dotáhl. Rekordmanem z dob Československa je Jiří Holík se 319 starty.

Poslední zápas skupinové fáze odehrají svěřenci kouče Radima Rulíka v neděli od 12:10 proti Švýcarsku.

Připravujeme podrobnosti.

