Češi proti outsiderovi vystrašili výpadkem. Nakonec ale splnili povinnost

Česká hokejová reprezentace porazila na olympijském turnaji v Miláně Francii 6:3. Ještě ve druhé třetině ale prohrávala. Chytal Daniel Vladař. Vítězný gól vstřelil Matěj Stránský.
Češi si během úvodní třetiny vypracovali dvoubrankový náskok zásluhou Martina Nečase a Michala Kempného, jenže soupeř na začátku druhé části během šesti minut otočil skóre, když dva góly dal a na jeden nahrál Louis Boudon.
Ve 34. minutě ale nastartoval další obrat David Pastrňák, v čase 39:28 se prosadil Stránský, rozdíl ve skóre pak navýšili Filip Chlapík a Roman Červenka.
Čtyřicetiletý kapitán Červenka, startující na páté olympiádě, dnešním 220. zápasem v národním týmu překonal rekord samostatné české reprezentace Davida Výborného, na něhož se ve čtvrtek při vstupu do turnaje dotáhl. Rekordmanem z dob Československa je Jiří Holík se 319 starty.
Poslední zápas skupinové fáze odehrají svěřenci kouče Radima Rulíka v neděli od 12:10 proti Švýcarsku.
Trump žaluje Harvardovu univerzitu. Škola podle něj nespolupracuje s vyšetřovateli
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa zažalovala Harvardovu univerzitu, která podle ní nespolupracuje s federálními vyšetřovateli v otázce nelegálního rasového upřednostňování některých uchazečů. V pátek o tom informovala agentura Reuters. Univerzita se zatím k případu nevyjádřila.
Konec snu o medaili. České hokejistky nestačily na Švédky
České hokejistky na olympiádě v Miláně medaili nezískají. Favorizovaný tým ve čtvrtfinále turnaje nečekaně prohrál se Švédskem 0:2.
ŽIVĚ7. den ZOH: Fernstädtová nezačala dobře, Vonnovou čekají další operace
Sledujte události a zajímavosti ze sedmého dne olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Tečka Radka Bartoníčka: Proč není Babiš slabý premiér a na co chytře sází Okamura
V nejnovějším díle Tečky Radka Bartoníčka můžete kromě jeho komentování politiky z tohoto týdne sledovat také několik videoukázek. Je na nich premiér Andrej Babiš či předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Nechybí ani pozitivní zpráva s videorozhovorem z Masarykova onkologického ústavu, který má povzbudivé novinky ohledně boje s rakovinou. A uvidíte i reportéry Aktuálně.cz po návratu z cest.