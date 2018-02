Češi při nástupu překvapili stadion telemarkem. Samkové se zamotala vlajka, "Rašku" si pochvalovala

před 10 hodinami

Češi při slavnostním nástupu na hrách v Pchjongčchangu předvedli skokanský telemark. Bylo to namístě, říká Michal Březina.

Pchjongčchang - Čeští sportovci na olympijských hrách v Pchjongčchangu opět uctili skokana na lyžích Jiřího Rašku, prvního českého vítěze na zimních hrách. Při slavnostním nástupu předvedli ukázkový telemark a připomněli tím úspěch legendárního skokana, od jehož triumfu v Grenoblu letos uplynulo 50 let. Na hlavě přitom měli i čepici "raškovku".

"Byla to první zlatá medaile ze zimní olympiády, takže to bylo namístě," řekl krasobruslař Michal Březina, jeden z pěti desítek českých sportovců, který na zahajovací ceremoniál vyrazil. "Bylo to trošku historické," doplnil sedmadvacetiletý reprezentant.

Českou vlajkonoškou byla snowboardistka Eva Samková. "Na začátku se mi zamotala vlajka, z čehož jsem byla lehce nervózní, protože tam foukal vítr a ještě mi to zamotával," pousmála se zlatá medailistka ze Soči, kterou potěšilo rozhodnutí organizátorů s ohledem na očekávaný chlad zkrátit ceremoniál. "Jsme rádi, že to bylo kratší, protože nám pak už byla zima," řekla.

I Samková ocenila nápad s telemarkem. "Raška byl výbornej. Myslím, že se nám to povedlo. Na to, že jsme to cvičili jednou nebo dvakrát, tak jsme docela profíci," uvedla čtyřiadvacetiletá závodnice. "Byl to krásný zážitek. Opravdu krásný. A přála bych každému sportovci, aby mohl nést vlajku a účastnit se ceremoniálu, který nastartuje olympijskou atmosféru," dodala.

Březina startuje na třetí olympiádě a může tím pádem nástupy porovnávat. "Ve Vancouveru jsme skákali jako Češi, to si pamatuju dodnes. Třepala se celá nástupní plošina, bylo to výborný. A v Soči jsme zpívali českou hymnu. Všechny tři (nástupy) byly svý, ale myslím, že tohle bylo jedno z těch nejhezčích," uvedl Březina.

Většina českých sportovců po slavnostním defilé sledovala druhou část zahájení z tribuny, Březina však v mrazivém počasí radši zamířil do útrob stadionu a odjel do olympijské vesnice. "Zítra ráno máme trénink, nechtěl jsem sedět dlouho. Na zahájení jsem byl už dvakrát, takže trochu vím, o čem to bude," řekl Březina s tím, že zbytek uvidí v televizi.