Češi mohou šokovat svět, vysvětlují v zámoří. Anketa věští medaili na úkor velmocí

Nedostali pozvánku na loňský Turnaj čtyř zemí, kde mohly hrát jen s země s dostatkem hráčů v NHL. Na zimní olympiádu se ale čeští hokejisté bezpečně dostali. A před prvními zápasy budí možná až nečekaný rozruch.
Kdo má na mužském turnaji v Miláně největší šanci uloupit medaili navzdory předpokladům?
Podle Dana Rosena z NHL.com je to Česko. A mnozí další mu dávají za pravdu.
Zdá se, že český hokej je v kurzu. Junioři čtyřikrát v řadě přivezli z mistrovství světa medaili. Ženy jsou považovány za hlavní favoritky na olympijský bronz.
A muži? Ti se před necelými dvěma roky stali mistry světa a respekt budí i pod pěti kruhy, přestože krátce před turnajem přišli o ceněného univerzála Pavla Zachu a hned polovinu jejich týmu netvoří hráči NHL.
Když v zámořském online deníku The Athletic řešili otázku, kdo na turnaji mužů překvapí nejvíc, hned 16 z 28 členů redakce (přes 57 procent) vybralo Čechy. Následovalo Švýcarsko (asi 21 procent), Německo (10,7), Lotyšsko (7,1) a Slovensko (3,6).
Na zlato nevěří Česku nikdo ze zmíněné osmadvacítky, tady dominují Kanada se Spojenými státy.
Bronz však svěřencům trenéra Radima Rulíka předpovídá hned 11 novinářů. To je přes 39 procent dotázaných, více než u kohokoliv jiného.
Druzí skončili s 32 procenty Švédové, tým pouze s hráči NHL. A třeba Finové, kteří dle sázkových kanceláří uzavírají čtyřku největších papírových favoritů, dostali jediný hlas (aniž by je kdokoliv tipoval na zlato nebo stříbro).
„Za starých časů patřilo Česko k hokejovým velmocem, v čele s generačními talenty Jaromírem Jágrem a Dominikem Haškem. Od vrcholu v podobě naganského zlata sice Češi upadli, ale teď se zdá, že jsou znovu na vzestupu,“ shrnul aktuální sentiment analytik Dom Luszczyszyn.
„To, co současné mužstvo postrádá v celkové kvalitě, vynahrazuje hvězdnými individualitami (David Pastrňák, Martin Nečas) a potenciálně silným brankovištěm. To druhé dostane Čechy zpátky na stupně vítězů,“ připojil medailový tip.
O české síle mezi tyčemi se mluví už dlouho. Zmíněná anketa The Athletic ji jen potvrdila.
Na otázku, kdo bude nejlepším gólmanem turnaje, odpověděl jeden novinář, že prostě „ten, který bude chytat za Česko“. Ať už to bude kdokoliv. Dalších sedm ze sedmadvacítky respondentů (skoro 26 procent) jmenovalo Lukáše Dostála. Lépe dopadl jen Američan Connor Hellebuyck s 33 procenty.
V aktuální sezoně NHL nastoupilo osm českých brankářů. Víc jich má jen Kanada (22), Spojené státy (21) a Švédsko (10).
Rulík si vybral ty, kteří v klubu zastávají pozici jedničky. Dostála z Anaheimu, Daniela Vladaře z Philadelphie a Karla Vejmelku z Utahu.
Jméno reprezentační jedničky je prozatím tajemstvím, ale předpokládá se, že to bude Dostál. V 25 letech je nejmladším z trojice, ale právě on vychytal dva roky staré zlato z MS. Ve vrcholné formě dokáže bránu zabetonovat jako málokdo na světě.
„Nejnovější vlna českých gólmanů – vedená Dostálem – dává českému národu naději, že může zase šokovat svět, jako tomu bylo za časů Haška,“ napsal novinář Jesse Granger.
Podobně to vnímají i hokejisté NHL. Více než stovka z nich zodpovídala během sezony dotaz, kdo bude černým koněm olympijského turnaje, a Česko suverénně vyhrálo s 57 procenty hlasů.
Jasno měli hlavně hráči Anaheimu. „Je to kvůli Dostálovi,“ zdůvodnil svou volbu nejmenovaný člen sestavy kalifornského klubu. „Myslím, že je to fenomenální brankář, dokáže sám vyhrát zápas. Nám vyhrál pár zápasů, kde jsme si to nezasloužili.“
Čechy na turnaji čeká nejostřejší možný start. Ve čtvrtek 12. února v 16:40 vyzvou Kanadu. Poté narazí na Francii a Švýcarsko. Aby se vyhnuli předkolu a postoupili do čtvrtfinále přímo, potřebují skupinu buď vyhrát, nebo být na druhé příčce lepší než nevítězové z dalších dvou skupin.
