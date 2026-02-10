Další nádherné české gesto. Nečekaný krok kapitánky ocenil i prestižní magazín

Čeští reprezentanti bodují na zimní olympiádě gesty fair play. Po curlingové dvojici Julie Zelingrová, Chabičovský nadchla sportovní svět svým chováním i kapitánka hokejové reprezentace Aneta Tejralová.
Češky si v Miláně zatím připsaly pouze jednu výhru, vystoupení ve skupině ukončily v pondělí v noci prohrou 1:5 s Kanadou.
A právě krátce po závěrečné siréně nabrala Tejralová směr mixzóna, aby mohla vyhledat Sarah Fillierovou.
Útočnice Javorových listů se v tu chvíli zrovna chystala odpovídat novinářům v rámci pozápasového rozhovoru, když k ní přišla třicetiletá Češka.
Chtěla se jí omluvit za ostrý faul do oblasti hlavy ještě z jejich posledního vzájemného střetnutí v severoamerické ženské soutěži PWHL.
„Ahoj, chtěla jsem si jen promluvit o tom, co se stalo,“ řekla Tejralová zaskočené soupeřce.
„Byla to nehoda. Omlouvám se, doufám, že jsi v pořádku,“ pokračovala forvardka Seattlu.
„Hodně štěstí,“ popřála pak hvězdě konkurenčního celku New Yorku Sirens.
Zápas se hrál na konci prosince, česká obránkyně si za faul vysloužila vyloučení do konce utkání a následně i dvouzápasový trest.
„Ne, to je v pohodě,“ odpověděla o pět let mladší Fillierová. „Hodně štěstí i tobě,“ přidala hráčka, která na minulé olympiádě v Pekingu vybojovala se svým týmem zlatou medaili.
Pozitivní ohlasy na sympatické gesto na sebe nenechaly dlouho čekat.
„Tohle je ten důvod, proč je Aneta Tejralová jedna z nejrespektovanějších hráček v PWHL i na mezinárodní úrovni,“ napsal na síti X Ian Kennedy, reportér respektovaného magazínu The Hockey News.
„Dojemná chvíle sportovního chování,“ referovala i britská televizní stanice, která události věnovala na své internetové stránce celý článek.
Češky už se připravují na olympiádě na čtvrtfinále, na Kanadu mohou na hrách ještě jednou narazit.
