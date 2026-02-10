Přeskočit na obsah
10. 2.
Sport

Další nádherné české gesto. Nečekaný krok kapitánky ocenil i prestižní magazín

Alexander Formáček

Čeští reprezentanti bodují na zimní olympiádě gesty fair play. Po curlingové dvojici Julie Zelingrová, Chabičovský nadchla sportovní svět svým chováním i kapitánka hokejové reprezentace Aneta Tejralová.

Ice Hockey - Women's Preliminary Round - Group A - Canada vs Czech Republic
Kapitánka českých hokejistek Aneta Tejralová před utkáním s Kanadou na ZOH 2026Foto: REUTERS
Češky si v Miláně zatím připsaly pouze jednu výhru, vystoupení ve skupině ukončily v pondělí v noci prohrou 1:5 s Kanadou.

A právě krátce po závěrečné siréně nabrala Tejralová směr mixzóna, aby mohla vyhledat Sarah Fillierovou.

Útočnice Javorových listů se v tu chvíli zrovna chystala odpovídat novinářům v rámci pozápasového rozhovoru, když k ní přišla třicetiletá Češka.

Chtěla se jí omluvit za ostrý faul do oblasti hlavy ještě z jejich posledního vzájemného střetnutí v severoamerické ženské soutěži PWHL.

„Ahoj, chtěla jsem si jen promluvit o tom, co se stalo,“ řekla Tejralová zaskočené soupeřce.

„Byla to nehoda. Omlouvám se, doufám, že jsi v pořádku,“ pokračovala forvardka Seattlu.

„Hodně štěstí,“ popřála pak hvězdě konkurenčního celku New Yorku Sirens.

Zápas se hrál na konci prosince, česká obránkyně si za faul vysloužila vyloučení do konce utkání a následně i dvouzápasový trest.

„Ne, to je v pohodě,“ odpověděla o pět let mladší Fillierová. „Hodně štěstí i tobě,“ přidala hráčka, která na minulé olympiádě v Pekingu vybojovala se svým týmem zlatou medaili.

Pozitivní ohlasy na sympatické gesto na sebe nenechaly dlouho čekat.

„Tohle je ten důvod, proč je Aneta Tejralová jedna z nejrespektovanějších hráček v PWHL i na mezinárodní úrovni,“ napsal na síti X Ian Kennedy, reportér respektovaného magazínu The Hockey News.

„Dojemná chvíle sportovního chování,“ referovala i britská televizní stanice, která události věnovala na své internetové stránce celý článek.

Češky už se připravují na olympiádě na čtvrtfinále, na Kanadu mohou na hrách ještě jednou narazit.

Big Ben v Londýně. Ilustrační foto.
Trump
Seamus Culleton zadržovaný ICE.
