Byty i luxusní auto. V Kazachstánu na olympijském hrdinovi nešetřili

Tři byty, auto, finanční prémii a státní vyznamenání obdržel krasobruslař Michail Šajdorov po návratu do Kazachstánu za překvapivé vítězství na olympijských hrách v Miláně. Informovala o tom tamní média.
Od národního krasobruslařského svazu dostali Šajdorov a jeho trenér Alexej Urmanov třípokojové byty. Jednadvacetiletý závodník v metropoli Astaně, kouč v Almaty. Další třípokojový byt věnoval Šajdorovovi jeden ze sponzorů, jiný ho odměnil dvoupokojovým bytem.
V Kazachstánu už delší dobu rezonoval příběh rodiny Šajdorovových. Krasobruslařův otec kdysi prodal auto, aby mohl synovi zaplatit trénink.
Od jednoho z podnikatelů nyní závodník dostal Audi Q8, takže může otci dluh splatit. Další vůz krasobruslaři slíbil zpěvák Dimaš Kudajbergen, když Šajdorovovi veřejně blahopřál.
Od státu dostal senzační vítěz z Milána finanční příspěvek a prezident Kasym-Žomart Tokajev mu udělil řád.
Loňský vicemistr světa Šajdorov na olympijských hrách dokonale využil zaváhání amerického favorita Ilji Malinina, jenž pokazil volnou jízdu a skončil až osmý.
Pro Kazachstán získal druhé zlato ze zimních her v historii. V roce 1994 v Lillehammeru se stal lyžař Vladimir Smirnov olympijským vítězem v běhu na 50 km klasicky.
"Jde o přípravu na trojstranná setkání, jde o politický tlak," citovala agentura Ukrinform z vyjádření Zelenského po středečním jednání s norským premiérem Jonasem Störem v Kyjevě. Ukrajinský prezident vyjádřil přání, aby na ruská obvinění odpovídajícím způsobem zareagovaly další země, především pak Spojené státy.
Hokejisté Plzně porazili ve 48. kole extraligy Karlovy Vary 2:0, připsali si čtvrtou domácí výhru v řadě a poskočili právě před Energii na druhé místo tabulky.
Moskva přichází s novým obviněním Západu – tentokrát tvrdí, že Velká Británie a Francie chtějí Ukrajině tajně předat jaderné zbraně. Analytici z Institutu pro studium války (ISW) však takové informace vyvrací, Kreml se podle nich jen snaží ospravedlnit vleklou válku, odvést pozornost od vlastních neúspěchů a připravit ruskou veřejnost na další vlnu (nepopulární) mobilizace.
Evropská komise zaslala do Česka dopis, v němž žádá vysvětlení, jakým způsobem Česko brání střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Chce také ujištění, že Agrofert nedostane evropské peníze, dokud situace nebude vyjasněna. Ve středu to napsal server Seznam Zprávy. Babiš tvrdí, že odstranil střet zájmů tím, že vložil veškeré akcie holdingu Agrofert do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust.
Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) informoval, že ministerstvo vnitra začne projektovat a vybuduje Národní tréninkové centrum Věry Čáslavské. Řekl to ve středu ve videu na síti Instagram. Uvedl, že se na tom domluvil s ministrem vnitra Lubomírem Metnarem (ANO) při návštěvě pražského sportovního centra Olymp, které spadá pod vnitro. Kdy a kde by mělo tréninkové centrum vyrůst, premiér neupřesnil.