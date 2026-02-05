"Bylo by to pro nás devastující." České hvězdy marodí, OH bez nich Nedorosta děsí

Nenechat se přepůlit u mantinelu. Neuklouznout na schodech. Nepřijít o olympiádu! Výsledky NHL z pohledu českých fanoušků ustoupily do pozadí, důležitá je jiná otázka: Dorazí všechny hvězdy výběru Radima Rulíka? I o tom je nová epizoda hokejového podcastu Bago.
Už měsíce si Radim Rulík píše jména na papírky, šoupe s nimi po tabuli stolu. Hledá ideální formace, chemii. A teď musel dát dva z nejcennějších stranou. Jsou na nich jména Martina Nečase a Pavla Zachy, kteří v posledních zápasech nehráli kvůli zranění.
„Co by to znamenalo, kdyby nejeli?“ ptá se moderátorka Tereza Kubíčková v podcastu Bago.
„Že bychom byli bez nich? To pojďme nevyslovovat,“ zděsí se Václav Nedorost. Dvojnásobný juniorský mistr světa nechce tuhle variantu připouštět ani v úvahách.
„Neúčast prvního centra a jednoho ze dvou nejlepších hráčů by pro nás byla devastující. To řeknu na rovinu. V konkurenci, která na nás čeká…“ rozvíjí odpověď o upřímnou úvahu před turnajem, který pro Čechy startuje za týden duelem s Kanadou.
Ani Roman Málek nechce připouštět takový zásah do nominace. Raději pochválí Radima Rulíka a jeho tým za rozhodnutí pozvat na kemp do Karlových Varů zástupce stříbrného mužstva z nedávného juniorského šampionátu.
K přípravě evropské části olympijského výběru se připojili Tomáš Galvas, Petr Sikora, Štěpán Hoch a Matěj Mařík.
„Zkušenost absolutně k nezaplacení a je skvělé, že si to ti kluci mohou osahat. Uvidí, kam mají mířit,“ shodují se Nedorost s Málkem.
Václav Nedorost přidá vzpomínku na svůj první reprezentační sraz. Na setkání s Jiřím Dopitou a dalšími hvězdami zlaté éry. „Bylo mi osmnáct, hned první přihrávku jsem zkazil…“ směje se živým vzpomínkám.
Do Milána by se jel na turnaj největších hvězd současnosti nejradši osobně podívat. „Jenže jsem začal shánět lístky až teď, takže smůla, sejdeme se u televize. To bylo opravdu naivní,“ baví sebe i zbytek osazenstva.
Ve vší vážnosti se celé trio vrátí i k extralize. „Před pauzou ji uzavřel zápas Plzně se Spartou a ukázal rozdíl mezi oběma týmy,“ poukáže Málek na výhru Západočechů. „Jarda Nedvěd pak mluvil o únavě Sparty. To neberu, unavení jsou všichni,“ diví se.
Komu přijde olympijská přestávka vhod? Co v ní mohou trenéři vymyslet? Je lepší hrát nebo nehrát přípravné zápasy? Jak se po ní může ještě proměnit tabulka? To jsou všechno otázky Terezy Kubíčkové, které najdou odpovědi v nové epizodě podcastu Bago, který si můžete pustit v plném znění.
