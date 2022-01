Bude to velká ruleta, říká Kejval k odletu do Pekingu. Omikron úplně mění pravidla

Český olympijský výbor zažívá bezprecedentní starosti před odletem na olympijské hry. Po měsících pečlivých příprav varianta omikron na poslední chvíli výrazně mění pravidla. Dvě třetiny olympioniků přitom mají cestovat do Pekingu už příští čtvrtek, testovat se budou ještě bezprostředně před odletem.

"Bude to velká ruleta," přiznal předseda ČOV Jiří Kejval. Kvůli vysoce infekční variantě omikron čekají sportovce hned tři testy během pár dní před odletem.

Ke dvěma povinným negativním testům přidávají Češi ještě jeden finální, bez kterého nikdo nesmí přijít na letiště.

I tak se podle Kejvala může podle aktuálních informací u dvou procent účastníků stát, že i navzdory negativním testům před odletem a dodržování opatření na palubě budou po přistání v Pekingu pozitivní.

"V přepočtu na naši výpravu to dělá nějaké čtyři sportovce, což je strašně moc," uvedl Kejval.

Pokud bude účastník her pozitivní po příletu, izolují ho v blízkém hotelu. Propuštěn do olympijské bubliny bude až po dvou negativních testech.

"Jsme asi v nejhorší situaci, co se týče covidu. Omikron změnil veškerá pravidla. Očekávat, že bude sto procent testů negativních, by byla naivní představa," prohlásila na páteční online tiskové konferenci členka rady expertů při lékařské komisi a někdejší hlavní hygienička Jarmila Rážová.

A to i přes přísná opatření před i během letu. Mezi ně patří rychlý průchod letištěm, samostatná brána k letadlu nebo speciální zasedací pořádek.

"Rozdělené budou toalety, jíst se bude na skupiny. Olympijské oblečení sportovci fasují tak, že si jen vyzvednou tašku, s nikým se nepotkají," přiblížil některé další šéf výpravy Martin Doktor.

Podle Kejvala dělá výbor naprosté maximum. Stoprocentní ale kvůli povaze viru být nemůže. "Pokud bychom sportovce zavřeli do jednoho pokoje a nechali je v izolaci, nenakazí se. Ale to pro nás samozřejmě nepřichází v úvahu. Znemožnilo by to jejich přípravu na hry. Byla by drahá legrace jet na olympiádu s lidmi, kteří netrénovali" podotkl.

Předseda ČOV označil výpravu za nejnáročnější v historii. Jde de facto o úplně novou misi, jaká nesnese srovnání s žádnou jinou z minulosti.

"I kvůli tomu, že jsme do Pekingu nemohli jezdit. Děláme to poslepu. Je to jako být o sto let nazpátek. Je to úplně nová olympiáda," řekl Kejval.

Neobává se toho, že by podobně jako při odletu na letní olympijské hry v Pekingu docházelo na palubě k porušování opatření.

"Chyby se smí stát, ale nesmí se opakovat. Já si nedokážu představit, že by se našel někdo, kdo by si třeba sundal masku v okamžiku, kdy nemůže. Míra vystrašenosti je na maximálním stupni," řekl předseda Českého olympijského výboru.

Všichni čeští sportovci jsou očkovaní, přes 50 procent z nich dokonce třetí posilující dávkou. "Žádného Djokoviče ve výpravě nemáme, i když různé výjimky existují. Neznám ale nikoho z našich sportovců, kdo by se očkovat nechtěl. Jdou příkladem," prohlásil Kejval.

Dvě třetiny českých olympioniků odletí do Pekingu charterem z letiště Václava Havla příští čtvrtek. Na palubě letadla pro 270 pasažérů by mělo být přibližně 150 členů výpravy.