"Dělal to každý." Brit kvůli falšování testů na covid o olympiádu nakonec nepřijde

Britský běžec Andrew Butchart kvůli falšování testů na koronavirus o start na olympijských hrách v Tokiu nepřijde. Národní atletický svaz ho potrestal ročním zákazem startů s dvouletou podmínkou a pokutou 5000 liber (asi 149 tisíc korun).

Devětadvacetiletý Butchart se podle agentury Reuters k falšování dat na testech přiznal v nyní již smazaném podcastu The Sunday Plodcast. "Každý falšoval PCR testy, aby mohl cestovat. Bez toho by to bylo strašně těžké," prohlásil.

Butchart, který na olympiádě v Riu de Janeiro v roce 2016 obsadil v závodě na 5000 metrů šesté místo, v podcastu také uvedl, že zfalšoval datum na starém testu při návratu z USA. V rozhovoru pro list The Times to však popřel.

"Popsal jsem jen to, o čem vím, že dělají ostatní atleti. Já jsem to nikdy neudělal, ale vím o lidech, kteří ano," řekl Butchart, který se za vystoupení v podcastu omluvil. Národní svaz ho poté potrestal za znevážení atletiky.