Brečela jsem, a pak znovu, přiznala Sáblíková. Reakce ji zaskočily, to ještě nezažila

Rychlobruslařka Martina Sáblíková bude navzdory nemoci startovat na olympijských hrách v Miláně ve čtvrtek v závodě na 5000 metrů, v němž bude obhajovat bronz z Pekingu.
"Nejsem na tom tak, jak bych si představovala, ale naštěstí nemám teplotu. Dutiny mám ale pořád úplně v háji,“ přiznala trojnásobná olympijská šampionka, jež nemohla absolvovat sobotní závod na 3000 metrů.
„Od pana doktora jsem ale naštěstí dostala zelenou, takže budu moct ve čtvrtek nastoupit," ohlásila osmatřicetiletá Sáblíková.
Má tak šanci jako první český sportovec startovat již na šesté zimní olympiádě.
"Nastoupím hlavně kvůli sobě, kvůli fanouškům, rodině a všem, kteří mě podporují," podotkla rychlobruslařská hvězda.
Zároveň se svěřila, že má strach, jak závod dopadne. "Výkon nebude takový, jaký bych si přála. Ale pro sebe a lidi to chci udělat," zopakovala.
Sáblíková je na nejdelší ženské trati desetinásobnou mistryní světa, na olympijských hrách na "pětce" získala dvě zlaté, jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili.
V Miláně se zároveň loučí s olympijskou kariérou. I proto byla zklamaná, když nemohla v sobotu závodit. Od té doby netrénovala na ledě.
"Měla jsem prakticky zakázanou veškerou aktivitu, pohyb. Ležela jsem v posteli a zažila olympiádu z druhé strany fanouška, protože za posledních dvacet let jsem byla jen sportovec, takže jsem si ji užívala,“ usmála se.
„Sledovala jsem všechny přenosy, ale už bych si přála, aby to bylo jinak," přidala.
Dnes poprvé začala trénovat na kole. "Jak jsem do té doby ležela v posteli, tak to bylo složité. Trénink byl takový, že jsem šla točit nohama. Po prvním tréninku jsem hned usnula. Teď po tom druhém zase," líčila Sáblíková.
Ocenila podporu od fanoušků poté, co oznámila, že kvůli nemoci na olympiádě nenastoupí.
"Prvně jsem brečela, že nemohu startovat, pak jsem brečela u vzkazů, které jsem dostávala. Takovou podporu jsem možná neměla nikdy,“ přiznala, že takové reakce nečekala.
„Bylo to neskutečné. Moc děkuju lidem, že to prožívali se mnou," doplnila dojatě.
Lékař výpravy Jiří Dostal přiznal, že kdyby se nejednalo o olympiádu, tak by Sáblíková zřejmě nestartovala.
"Její zdravotní stav se postupně zlepšuje a daří se nám ji pomaličku vracet zpět. Pravda je, že kdyby nebylo olympiády a takhle významného závodu, tak bychom byli mnohem konzervativnější a opravdu bychom zvažovali, jestli má význam ji do závodu pouštět," řekl.
Zlepšit stav Sáblíkové se pokusili antibiotiky. "Sama řekla, že v životě nesnědla tolik prášků. S tím se ale nedá nic dělat. Teď je vlastně na začátku tréninkového procesu, musíme být opatrní," uvedl Dostal.
Doplnil, že stoprocentně vyléčit zánět dutin a horních cest dýchacích v takto krátké době je prakticky nemožné.
Na ledě by měla Sáblíková poprvé trénovat ve středu. Zda se tak opravdu stane, se rozhodne až v daný den.
ŽIVĚOpozice neprosadila ani popáté debatu o Okamurově sesazení z čela sněmovny
Opozice neprosadila ani popáté doplnění programu sněmovní schůze o projednání návrhu na sesazení předsedy SPD Tomia Okamury z čela dolní komory. Opoziční zástupci mu vyčítají zejména protiukrajinské výroky. Nynější předkladatelka návrhu Olga Richterová (Piráti) uvedla, že předseda Sněmovny má ztělesňovat respekt k ústavě a k demokratickým pravidlům.
Europoslanci schválili kompromisní dohodu, zavedení povolenek ETS2 se odkládá o rok
Europoslanci v úterý schválili klimatický cíl snížit do roku 2040 emise o 90 procent oproti roku 1990. Až pět procentních bodů čistých emisí může pocházet z vysoce kvalitních mezinárodních uhlíkových kreditů od partnerských zemí. Součástí dohody je i odložení zavedení emisních povolenek ETS2 o jeden rok, tedy na rok 2028.
Anglický deník: Jak jsem se stal Britem
Brzy tomu bude už dvanáct let, co jsem zatoužil získat britské občanství a učinil tím finální rozhodnutí o svém setrvání na ostrovech. Nevím, jak moc se celý proces naturalizace od té doby proměnil a jestli to dnes není snazší, ovšem pro mě osobně to tehdy bylo pěkných pár týdnů palčivého stresu. Navíc se smutnou vyhlídkou, že přijdu o občanství české, protože v té době ještě duální možné nebylo.
Další nádherné české gesto. Nečekané chování kapitánky ocenil i prestižní magazín
Čeští reprezentanti bodují na zimní olympiádě gesty fair play. Po curlingové dvojici Julie Zelingrová, Vít Chabičovský nadchla sportovní svět svým chováním i kapitánka hokejové reprezentace Aneta Tejralová.
Muchová zvládla národní derby a vyzve Plíškovou. Dauhá tak čeká česká čtvrtfinalistka
Tenistka Karolína Muchová na turnaji v Dauhá porazila 6:1, 6:4 Terezu Valentovou a její soupeřkou ve třetím kole bude jiná krajanka Karolína Plíšková. Ve druhém kole dnes naopak skončily Linda Nosková i Kateřina Siniaková.