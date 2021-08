Nikam nejdu! Boxer protestoval proti diskvalifikaci, hodinu seděl u ringu

Francouzský boxer Mourad Aliev proseděl na olympijských hrách zhruba hodinu u ringu na protest proti tomu, že ho rozhodčí ve čtvrtfinálovém souboji v supertěžké váze s Britem Frazerem Clarkem diskvalifikoval za úmyslný úder hlavou. Na rozhodnutí sudího Andyho Mustacchia reagoval vztekle, mimo jiné vyplivl svůj chránič úst, nakopl ho a zasáhl i televizní kameru.

Rozhodčí stříbrného medailistu z Evropských her diskvalifikoval čtyři sekundy před koncem druhého kola. Jeho soupeř měl viditelné rány poblíž obou očí. Aliev na verdikt reagoval tím, že nehybně seděl opřený o provazy ringu.

"Byl to můj způsob, jak ukázat, že rozhodnutí bylo nefér. Chtěl jsem bojovat proti nespravedlnosti," řekl Aliev. "Celý život jsem na tohle trénoval, dostal jsem se sem a kvůli jednomu rozhodnutí sudího jsem prohrál," doplnil.

Zhruba po půlhodině funkcionáři promluvili s Alievem i francouzským týmem. Boxer své místo opustil, po dalších 15 minutách se však vrátil a pokračoval ještě chvíli v protestu.

"Cítil jsem, že nějaké hlavičky tam byly. Jestli to bylo úmyslné, nebo ne, to nedokážu posoudit. Řekl jsem (poté Alievovi), aby se uklidnil. V tu chvíli nemyslíte hlavou, ale srdcem. Vím, že je to těžké, ale nejlepší je prostě odejít do šatny," uvedl Clarke, který si postupem do semifinále zajistil minimálně bronzovou medaili.