"Bolí ji celý svět." Ledecká je otřesená, bez rozhovorů si šla okamžitě lehnout

Česká lyžařka Ester Ledecká je po pádu v dnešním olympijském super-G s největší pravděpodobností zdravotně v pořádku, ale otřesená. Po závodě v Cortině d'Ampezzo neabsolvovala tradiční rozhovory a šla si rovnou lehnout. Řekl to lékař Vladislav Hospodár.
Od našeho zpravodaje v Itálii - Česká šampionka nebyla v pořádku už před startem. Během dnešního ranního tréninku si hýbla se zády.
Ve hře bylo i odstoupení ze závodu nebo injekce proti bolesti. Nakonec se ale na start postavila.
„Vyšetřil jsem ji, bylo to takové jo, ne. Zvažovali jsme všechny možné alternativy. Nakonec dostala tabletu proti bolesti, zvažovali jsme i injekci, k té nakonec nedošlo,“ řekl Hospodár.
Ve startovní bráně bylo patrné, že Ledecká není stoprocentní. „To zvládneš,“ povzbuzovala se.
Obávanou trať Tofane svištěla skutečně velmi dobře, na mezičasech se držela na druhém místě. Jen pár vteřin před cílem se ale na trojité vlně v traverzu dostala do záklonu a po dalším skoku skončila na boku.
Hned ale vstala a po svých, byť s bolestivou grimasou, dojela do cílového prostoru.
„Závod dopadl, jak jsme všichni viděli, od té doby je trochu otřesená. Myslím si, že žádné větší zranění neutrpěla. Je obouchaná, bolí ji celý svět, tomu všichni rozumíme,“ uvedl Hospodár.
„Šla si lehnout, uvidíme, jak to bude vypadat, až se vzbudí. Já jsem ji ještě na hotelu ošetřil. Myslím si, že to není nic, co by nedovolilo další pokračování v aktivitě,“ doplnil lékař.
ŽIVĚPřes dva biliony korun. Evropský parlament podpořil velkou půjčku pro Ukrajinu
Europoslanci ve středu při plenárním zasedání podpořili půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 90 miliard eur (přibližně 2,2 bilionu korun). Má přispět na obranné a vojenské výdaje napadené země a podpořit její rozpočet. Ukrajina musí na oplátku pokračovat v demokratizaci a bojovat proti korupci. Česká republika se spolu se Slovenskem a Maďarskem nebude podílet na zárukách za půjčku.
Ostuda MOV. Ukrajinci sebral i akreditaci, milostivě mu ji vrátil po třech hodinách
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč byl diskvalifikován z olympijského závodu. Navzdory zákazu MOV chtěl mít na helmě sportovce zabité Rusy. MOV mu dokonce odebral i akreditaci, vrátil mu ji až po třech hodinách.
ŽIVĚTrump po jednání s Netanjahuem řekl, že podporuje další jednání s Teheránem
Prezident Spojených států Donald Trump podporuje další jednání s Íránem o jaderné dohodě. Zároveň naznačil, že ztroskotání rozhovorů by mohlo vést k dalšímu americkému úderu. Trump to napsal na své síti Truth Social po dnešní schůzce s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem v Bílém domě. Hovořili také o situaci v palestinském Pásmu Gazy, kde podle amerického prezidenta nastal obrovský pokrok.
V Kanadě vidí místo, kde Češi narazí. Tréninky ukázaly strašidelný nepoměr
Čeští hokejisté si poprvé od Světového poháru 2016 zahrají na akci nejlepších proti nejlepším. Dnes v 16:40 rozehrají olympijský turnaj v Miláně. A rovnou proti Kanadě, největšímu favoritovi. Soupeřova sestava podle toho vypadá.