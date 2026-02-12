Přeskočit na obsah
"Bolí ji celý svět." Ledecká je otřesená, bez rozhovorů si šla okamžitě lehnout

Aleš Vávra
Česká lyžařka Ester Ledecká je po pádu v dnešním olympijském super-G s největší pravděpodobností zdravotně v pořádku, ale otřesená. Po závodě v Cortině d'Ampezzo neabsolvovala tradiční rozhovory a šla si rovnou lehnout. Řekl to lékař Vladislav Hospodár.

Milan Cortina Olympics Alpine Skiing
Ester Ledecká po pádu v super-G na ZOH 2026Foto: AP
Od našeho zpravodaje v Itálii - Česká šampionka nebyla v pořádku už před startem. Během dnešního ranního tréninku si hýbla se zády.

Ve hře bylo i odstoupení ze závodu nebo injekce proti bolesti. Nakonec se ale na start postavila.

„Vyšetřil jsem ji, bylo to takové jo, ne. Zvažovali jsme všechny možné alternativy. Nakonec dostala tabletu proti bolesti, zvažovali jsme i injekci, k té nakonec nedošlo,“ řekl Hospodár.

Ve startovní bráně bylo patrné, že Ledecká není stoprocentní. „To zvládneš,“ povzbuzovala se.

Obávanou trať Tofane svištěla skutečně velmi dobře, na mezičasech se držela na druhém místě. Jen pár vteřin před cílem se ale na trojité vlně v traverzu dostala do záklonu a po dalším skoku skončila na boku.

Hned ale vstala a po svých, byť s bolestivou grimasou, dojela do cílového prostoru.

„Závod dopadl, jak jsme všichni viděli, od té doby je trochu otřesená. Myslím si, že žádné větší zranění neutrpěla. Je obouchaná, bolí ji celý svět, tomu všichni rozumíme,“ uvedl Hospodár.

„Šla si lehnout, uvidíme, jak to bude vypadat, až se vzbudí. Já jsem ji ještě na hotelu ošetřil. Myslím si, že to není nic, co by nedovolilo další pokračování v aktivitě,“ doplnil lékař.

