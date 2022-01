Bobisté druhý dvojbob pro Peking nezískali, pátým biatlonistou je Žemlička

Pád člověka do kolejiště přerušil kolem 14:45 provoz na lince metra C mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání, a to v obou směrech. Cestující mohou v tomto úseku využít náhradní autobusovou dopravu, uvádí na webu pražský dopravní podnik. Mezi konečnou linky C Háje a stanicí Pražského povstání jezdí metro i nadále, stejně jako v úseku mezi Florencí a Letňany.

Souprava metra srazila člověka ve stanici I. P. Pavlova. Mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová uvedla, že 24letá žena utrpěla úraz hlavy, musela být uvedena do umělého spánku a sanitka ji převáží na anesteziologicko-resuscitační oddělení vinohradské nemocnice.

Po dobu přerušení provozu je zavedena náhradní autobusová doprava XC mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Vzhledem k omezené kapacitě náhradních autobusů doporučuje společnost ROPID využít také ostatní linky povrchové dopravy. Dopravní podnik kvůli zvýšení její kapacity upravil trasu tramvajové linky číslo 6, která ze zastávky Pod Karlovem jede odklonem přes Náměstí Bratří Synků ke stanici Pražského povstání a končí na zastávce Vozovna Pankrác.