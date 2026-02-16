Bláznivý slalom. Zničený Nor utekl k lesu, vyzvedla ho policie. Čech rýpl do stavitele

Olympijským vítězem ve slalomu se stal v italském Bormiu Švýcar Loic Meillard. Druhé kolo přitom mělo dramatické vyvrcholení. Vedoucí muž po prvním dějství, Nor Atle Lie McGrath, v úplně poslední jízdě chyboval a nedokončil. Obrovské zklamání pak vyjádřil málo vídaným způsobem.
Od našeho zpravodaje v Itálii - Norský lyžař v úvodním kole využil výhodné startovní číslo jedna a zajel nejlepší čas. Druhé se mu ale hrubě nepovedlo.
McGrath neustál tlak a poté, co se nevešel do jedné z branek, nejdříve hlasitě zařval a vzápětí odhodil obě hůlky daleko za ochranné sítě. Ani to nebylo všechno.
Pětadvacetiletý rodák z amerického Vermontu sundal lyže a vydal se pěšky osamoceně přes rozlehlou stráň daleko mimo trať.
Zastavil až u lesa, kde si lehl na záda do sněhu a dlouho zpracovával zklamání.
Vyzvednout ho musel až policista na sněžném skútru.
Závod v Bormiu výrazně ovlivnily složité podmínky a husté sněžení. Kvalita tratě se v prvním kole výrazně zhoršovala, z první třicítky závodníků jich jedenáct nedokončilo. Vypadl i čerstvý senzační olympijský vítěz z obřího slalomu Brazilec Lucas Pinheiro Braathen.
První kolo dokončilo jen 45 z 95 slalomářů, kteří byli na startu.
Kromě podmínek byla na vině i nezvykle složitá trať, což po závodě okomentoval také jediný Čech Marek Müller, který vypadl už na začátku, ještě před prvním mezičasem.
„Bylo to hodně těžce postavené, bylo tam dost záludných míst, ať už na prudké části nahoře, tak na té rovince. Stavitel si asi dost vyhrál, takže byl asi šťastný, že to takhle dopadlo. Nevím,“ uvedl český slalomář.
Zároveň se ale nechtěl vymlouvat. „Byly to moje chyby a nikdo jiný než já za to nemůže,“ prohlásil.
Vítězný Meillard, úřadující mistr světa, porazil o 35 setin Rakušana Fabia Gstreina a má třetí medaili z těchto her. Bronzovou pozici si vyjel Nor Henrik Kristoffersen.
Desetitisíce uživatelů po celém světě zasáhl další výpadek sociální sítě X
Desetitisíce uživatelů v pondělí po celém světě hlásí výpadek sociální sítě X miliardáře Elona Muska. Kolem 14:30 SEČ šlo podle serveru Downdetector o 42.449 uživatelů ve Spojených státech a 11.388 v Británii. Za Českou republiku server evidoval 431 hlášení.
ŽIVĚRuská Brjanská oblast hlásí po ukrajinských úderech výpadky elektřiny
Po úderech ukrajinských dronů v západoruské Brjanské oblasti je několik obcí a část města Brjansk bez elektřiny a tepla. Na síti Telegram to v neděli večer oznámil brjanský gubernátor Alexandr Bogomaz
Zlatá éra, dokud jste vy lídrem této země. Rubio požehnal Orbánovi před volbami
Spojené státy a Maďarsko vstupují do zlaté éry bilaterálních vztahů, řekl při schůzce s maďarským premiérem Viktorem Orbánem americký ministr zahraničí Marco Rubio. Orbána podle agentur ujistil, že má plnou podporu šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. Maďarsko v dubnu čekají parlamentní volby, které pro Orbána znamenají největší výzvu od roku 2010, kdy je u moci.
Ukrajinský dluh dosáhl kritické hranice. Analytici popisují, co Ukrajinu zachrání
Válka si kromě životů vybírá i finanční daň. Ukrajinský dluh raketově roste, na konci loňského roku překročil hranici 213 miliard dolarů. To je skoro 100 procent HDP země. I přesto, že dluh dosahuje kritické hranice, analytici upozorňují, že realita je méně hrozivá, než se na první pohled zdá.