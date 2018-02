Björgenová zakončila olympijský program osmým zlatem, ovládla klasickou třicítku

před 2 hodinami

Norská běžkyně na lyžích je nejúspěšnější sportovkyní v historii zimních her, má už patnáct medailí.

Pchjongčchang - Poslední vítězkou zimních olympijských her v Pchjongčchangu je norská běžkyně na lyžích Marit Björgenová. V závodě na 30 kilometrů klasickou technikou získala už osmé zlato, celkově patnáctou medaili a stala se nejúspěšnější sportovkyní historie zimních olympiád. S bilancí osmi zlatých, čtyř stříbrných a tří bronzových předstihla svého slavného krajana biatlonistu Oleho Einara Björndalena o dva bronzy.

Pro stříbro si po dvou třetích místech dojela Finka Krista Pärmäkoskiová s téměř dvouminutovou ztrátou. Bronz získala překvapivě Švédka Stina Nilssonová. Norové se stali nejúspěšnější výpravou v Koreji a s 39 medailemi překonali o dvě rekord Spojených států z roku 2010 ve Vancouveru.

Z české dvojice si vedla lépe Kateřina Beroušková, která doběhla na 23. místě s více než devítiminutovou ztrátou. Petra Hynčicová obsadila 39. místo.

Sedmatřicetiletá Björgenová, která v Koreji už vybojovala zlato, stříbro a dva bronzy, od začátku diktovala tempo a od vjezdu do druhého ze čtyř kol začala soupeřkám ujíždět. Zpočátku se s ní držela Švédka Charlotte Kallaová, která ji v úvodu her připravila o triumf ve skiatlonu. Tentokrát však ani ona neměla šanci, v polovině trati ztrácela už 50 sekund.

Björgenová měla dostatek času, aby si vyměnila lyže a vyrazila do druhé patnáctky. Kallaová se naopak propadla a pátou medaili do své korejské sbírky nepřidala. Na dvacátém kilometru byla na druhém místě Rakušanka Teresa Stadloberová, ale na trati nepochopitelně zabloudila a ztratila více než minutu.

Björgenová své velké sólo dotáhla do zlatého konce. Zopakovala vítězství z maratonu v Soči, kde se ale jelo volnou technikou. Ve Vancouveru o čtyři roky dříve prohrála s Polkou Justynou Kowalczykovou o pouhé tři desetiny sekundy.

Finka Pärmäkoskiová k bronzům na desítce a ve skiatlonu přidala stříbro. V dramatickém finiši o bronz ukázala Švédka Nilssonová, že tady nevyhrála sprint náhodou. Norka Ingvild Östbergová, jedna z velkých favoritek běžeckých soutěží, zůstala v Koreji bez medaile v individuálním závodě. Má jen zlato ze štafety.

Běh na lyžích:

Ženy - 30 km klasicky:

1. Björgenová (Nor.) 1:22:17,6, 2. Pärmäkoskiová (Fin.) -1:49,5, 3. Nilssonová (Švéd.) -1:58,9, 4. Östbergová (Nor.) -2:00,4, 5. Kallaová (Švéd.) -2:57,2, 6. Niskanenová (Fin.) -3:01,6, 7. Digginsová (USA) -3:37,2, 8. Wengová (Nor.) -4:07,9, 9. Stadloberová (Rak.) -4:14,1, 10. Išidaová (Jap.) -4:20,8, …23. Beroušková -9:23,8, 39. Hynčicová (obě ČR) -16:57,1.