Biatlonová smršť začíná. Hamza: V rukou máme dobré karty, můžeme se ale vrátit i bez medaile

před 6 hodinami

Sprintem žen odstartuje v sobotu v Pchjongčchangu biatlonový příběh jihokorejské zimní olympiády.

Pchjongčchang - Bitva o jedenáct sad cenných kovů je tady. Elitní biatlonisté stojí před psychicky složitým úkolem. Zúročit čtyři roky tvrdé práce a zazářit právě v tenhle rozhodující moment, na vrcholné akci pod pěti kruhy.

Češi obhajují v Jižní Koreji pět medailí ze Soči. A jejich šéf Jiří Hamza předem varuje před jakýmkoli optimismem. Ten letos není na místě, už jen kvůli neúčasti obhájkyně dvou medailí Gabriely Koukalové.

"Myslím, že soudní od lidé od nás nemohou očekávat dalších pět medailí. Budeme šťastní za každé umístění do osmého, desátého místa. Samozřejmě i o medaili či medailích sníme a přejeme si opět prožívat tu euforii. Současně se však snažíme být nohama na zemi a dívat se na svět i biatlon reálně," vyjádřil se Hamza pro oficiální web českého biatlonu.

Na Soči vzpomíná velmi rád, ovšem s nadhledem. Prezident svazu moc dobře ví, že na tehdejší krasojízdu bude velice obtížné navázat.

"Byl to pro nás absolutní vrchol. Vše nevycházelo na 100, ale na 150 procent. Těžili jsme z euforie, kterou jsme si přivezli z mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. Do té doby jsme však byli spíše v pozici olympijských otloukánků. Medaile žádná. Nikdo od nás mnoho nečekal a my jsme překvapili, hodně překvapili. I sebe samé," zavzpomínal.

Zlaté medaile se Češi před čtyřmi lety nedočkali. Stříbro ale vybojovala smíšená štafeta (Koukalová, Vítková, Soukup, Moravec), Gabriela Koukalová v závodě s hromadným startem a Ondřej Moravec ve stíhacím klání. Bronz přidali Moravec v "masáku" a Jaroslav Soukup ve sprintu.

"Jsme v rozdílné pozici než v roce 2014. Tam jsme mohli jen překvapit. A to se stalo. Nyní se od nás úspěch očekává. Víme, že před námi je vyvrcholení dlouholeté práce. Současně ale počítáme s tím, že to nemusí vyjít, že se můžeme vrátit bez medaile," varoval fanoušky Hamza.

Jako příklad uvedl mistrovství světa v Oslu před dvěma lety. Tam Češi vybojovala neuvěřitelných jedenáct umístění do osmého místa, medaile jim ale zůstala zapovězena.

"To je biatlon. Cenné však je, že sportovci mají výkonnost na to uspět v každém z jedenácti závodů, které jsou součástí olympijského programu," přepnul přece jen do optimističtější tóniny. Přípravu na olympijské hry považuje za povedenou.

"Nevidím v tuto chvíli nic, co by se dalo udělat lépe. Věřím, že máme v rukou dobré karty, abychom hráli kvalitní a dramatický olympijský mariáš," prohlásil.

Hamzovi je jasné, že jsou olympijské hry absolutním sportovním vrcholem. "Nejen pro samotné závodníky, ale celé týmy, který poskytují sportovcům zázemí. Po celé čtyřleté období mezi Hrami má každý olympiádu v hlavě. Mistrovství světa jsou skvělá, i úspěchy na nich, ale představují jen stupínky na cestě k olympijským hrám," nechal se slyšet.

Případný neúspěch v Pchjongčchangu, který v tvrdé konkurenci prostě může přijít, pro biatlonového prezidenta nebude tragédií.

"Ať už olympiáda dopadne jakkoliv, podstatné je, že biatlon pojede dál, stejně jako se dál bude točit zeměkoule. Budeme opět pracovat a držet se toho, co k nám patří - pokory," uzavřel Jiří Hamza.