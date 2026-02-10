„Závist si musíte zasloužit.“ Případ Jutta otřásl hrami, i naštvaní krajané už jí odpouštějí

Soukromý tryskáč do dějiště her. Okázalý styl života. 5,5 milionu sledujících na Instagramu. A teď i zlatá olympijská medaile. Příběh nizozemské rychlobruslařky Jutty Leerdamové výrazně zahýbal úvodem olympiády v Itálii. Její velkolepý výkon v pondělním klání na jeden kilometr umlčel i nejzarytější kritiky a její euforické fotky s rozmazanou řasenkou obletěly svět.
Od našeho zpravodaje v Itálii - Olympijské hry zažily jeden z dosavadních vrcholů. Obdivovaná i nenáviděná Jutta Leerdamová ve velkém stylu získala olympijské zlato.
Na tribuně se rozplakal i její prominentní snoubenec, jeden z nejznámějších influencerů světa, nyní také muž pohádkově si vydělávající boxem: Jake Paul.
Sedmadvacetiletá Nizozemka se přitom před závodem musela popasovat s těžko představitelným tlakem, který se stupňoval s tím, jak na sebe poutala pozornost celého světa. Přílet do Milána soukromým tryskáčem nebyl zejména nizozemskou veřejností přijat ani trochu pozitivně.
„Její chování je pro mě hrozné, působí jako diva. Je to arogantní předvádění. Kdybych byl jejím trenérem, netoleroval bych to,“ láteřil bývalý fotbalista a nyní novinář Johan Derksen. „Celé Nizozemsko už je z ní trochu unavené,“ dodal.
V tom měl pravdu. Kritika se na Leerdamovou jenom hrnula. Za to, že necestovala na olympiádu s týmem. Za šampaňské, krevety a vlastního šéfkuchaře na palubě luxusního stroje. Potom i za to, že odmítla jít na slavnostní zahájení. Aby toho nebylo málo, před pondělním závodem odmítla mluvit s novináři.
Souhlasila jen s výstupem pro nizozemskou veřejnoprávní stanici NOS. Ostatní média kvůli tomu podala oficiální stížnost.
I v televizním rozhovoru ale došlo ke konfliktu, Leerdamová odmítla odpovědět na jednu z otázek kvůli tomu, že ji kameraman předtím natočil, jak si mimo dráhu nechává ošetřovat kotník.
„Můžete říct, že takhle může jednat s médii, když ji sledují miliony lidí. I tak by ale měla být vzorem. Tohle je neprofesionální,“ kritizovala nizozemská rychlobruslařská legenda Ireen Wüstová.
Veškerá kontroverze ale rychle utichla v okamžiku, kdy se Leerdamová v poslední jízdě celého pondělního finále postavila na dráhu a v následující minutě, dvanácti sekundách a 310 tisícinách přepsala olympijský rekord. Kritiku a pochybnosti vystřídalo nadšení a obdiv.
Diváci šíleli a sportovním fanouškům běhal mráz po zádech při záběrech na euforii Leerdamové a upřímné slzy Jakea Paula na tribuně.
„Neuvěřitelné! Fantastický čas! Dokázala to! Myslete si o ní, co chcete, ale svým výkonem dala jasnou odpověď. Nemá to vždy jednoduché a tlak zvládá. Zaslouží si to. Dosáhla ve sportu něčeho velkého! Že přiletí soukromým tryskáčem? No a co!“ bláznila v televizním přenosu Eurosportu expertka Anni Friesingerová.
„Panebože, to je úžasné. Respekt. Olympijský rekord zlepšila skoro o sekundu, to jsem opravdu nečekala. Jake Paul je z toho taky hotový. Nemyslím si, že je takový tvrďák, spíš má měkké jádro. Teď to ukázala všem kritikům. Prosím, nechte lidi radovat se z úspěchu. Závist si musíte zasloužit, a ona si ji zasloužila. Podle mě je vzorem,“ dodala v emotivním monologu.
Sama Leerdamová, pětinásobná mistryně světa a stříbrná z olympiády v Pekingu, nadšeně vyprávěla: „Věděla jsem, že pokud se během závodu začnu cítit unavená, prostě si nesmím dovolit být unavená.“
„Říkala jsem si: Máš osmdesát let na to se z toho vzpamatovat. Unavená můžeš být potom. Nechceš přece žít s pocitem lítosti. Tolik jsi pro to bojovala.“
„Po projetí cílem jsem byla překvapená, strašně unavená a hodně dojatá,“ přiznala jedna z hrdinek her.
ŽIVĚDopravní stavby jako výdaj na obranu? NATO to neuzná, varuje šéf rozpočtové rady
Národní rozpočtová rada (NRR) považuje na krajně nepravděpodobné až vyloučené, že by některé výdaje v kapitole ministerstva dopravy, označené jako výdaje na obranu, byly uznány podle metodiky Severoatlantické aliance (NATO) jako obranné výdaje. Poslancům z rozpočtového výboru to dnes řekl předseda NRR Mojmír Hampl.
Mučili vojáky obřím dildem. Ruští velitelé provádějí i horší věci, ukazují videa
Na sociálních sítích koluje video, které ukazuje nejspíš ruského vojenského velitele, jak přivazuje údajné dezertéry vzhůru nohama ke stromům v zasněženém lese, kope je a bije gumovým robertkem, zatímco vykřikuje vulgarismy a vyhrožuje jim za pokus o opuštění pozic. Není to přitom první podobný případ, který se mezi ruskými vojáky na Ukrajině odehrál.
"Zabij se, zlom si vaz." Lyžař čelí brutálním výhrůžkám kvůli "vyčůranému" vzkazu
Britský freestyle lyžař Gus Kenworthy se připojil k osobnostem, které vyjádřily nesouhlas s postupem amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Na zimních olympijských hrách si k tomu vybral netradiční způsob a teď čelí výhrůžkám i homofobním komentářům.
Konec Babišovy přízně? Klíčový ministr chyběl na sledované akci, premiér řekl proč
Konec těžby uhlí a krize ocelářství. Dva problémy, které dopadají na český těžký průmysl, se minulý týden zhmotnily ve Slezsku. Smuteční akcí havířů a protestním mítinkem ocelářů. A byť do Ostravy přijel premiér Andrej Babiš i vládní zmocněnec Filip Turek, ten nejpovolanější - ministr průmyslu - chyběl. Vyrazil do Berlína. Podle některých médií je Karel Havlíček u Babiše v nemilosti.
ŽIVĚRusko vytrvale útočí na Záporoží a oblast Oděsy. Část Ukrajiny čelí výpadkům energií
Čtyři zraněné si v noci na dnešek vyžádal ruský útok drony na ukrajinskou Záporožskou oblast, v Oděské oblasti zase ruské údery vedly k výpadkům dodávek elektřiny. Informuje o tom agentura Ukrinform.