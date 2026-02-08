České rychlobruslení má další olympijskou hvězdu, Jílek našel jen jednoho přemožitele

Prohlédněte si fotografie ze závodu rychlobruslařů na 5000 m na ZOH 2026, v němž Metoděj Jílek vybojoval stříbrnou medaili.
ŽIVĚ2. den OH: Vonnová je po děsivém pádu po operaci. Češi mají druhou medaili
Sledujte aktuální dění na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Ester mi bylo líto, přiznala Maděrová. Ve finále by na ni ale ohledy nebrala
Převzala zlatou medaili, objala se s rodinou, přítelem i kamarády. Podala si ruku s prezidentem, splnila mediální povinnosti. A za celou dobu jí z tváře nezmizel široký úsměv. Odvážný sen, který lehce zpochybňovali i její nejbližší, se stal skutečností. Dvaadvacetiletá rodačka z Liberce Zuzana Maděrová je olympijskou vítězkou v alpském snowboardingu.
Střelecké trápení Sparty ukončil Rrahmani. Letenští zvítězili ve Zlíně
Fotbalisté Sparty zvítězili ve 21. kole první ligy ve Zlíně 3:0. Výhra Pražanů se zrodila ve druhém poločase. Fotbalisté Pardubic navzdory dlouhému oslabení zvítězili 2:1 na hřišti Bohemians 1905.
ŽIVĚZelenskyj označil ruskou energetiku za legitimní cíl ukrajinských úderů
Ruská energetická infrastruktura je legitimním cílem ukrajinských útoků, protože Rusko používá energetické zdroje k financování války. Na síti X to dnes uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jehož země se od února 2022 brání ruské invazi.
Kvůli Epsteinovi rezignoval v Británii šéf kabinetu premiéra Starmera
V Británii v neděli kvůli dopadům kauzy kolem sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina rezignoval šéf kabinetu premiéra Keira Starmera. Morgan McSweeney svůj konec ve funkci zdůvodnil tím, že na post britského velvyslance ve Spojených státech doporučil Petera Mandelsona, který měl úzké vztahy s Epsteinem a je kvůli případu vyšetřován.