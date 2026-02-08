Přeskočit na obsah
8. 2. Milada
Sport

České rychlobruslení má další olympijskou hvězdu, Jílek našel jen jednoho přemožitele

Speed Skating - Men's 5000m
Metoděj Jílek v závodě rychlobruslařů na 5000 m na ZOH 2026
Stříbrný Metoděj Jílek, zlatý Sander Eitrem a bronzový Riccardo Lorell na stupních vítězů po závodě rychlobruslařů na 5000 m na ZOH 2026
Nor Sander Eitrem slaví vítězství v závodě rychlobruslařů na 5000 m na ZOH 2026
Metoděj Jílek (v tmavém) a Nor Sander Eitrem v závodě rychlobruslařů na 5000 m na ZOH 2026
Rychlobruslař Metoděj Jílek v závodě na 5000 m na ZOH 2026 |
Foto: REUTERS
Sport

Prohlédněte si fotografie ze závodu rychlobruslařů na 5000 m na ZOH 2026, v němž Metoděj Jílek vybojoval stříbrnou medaili.

Zuzana Maděrová slaví zlato ve finále paralelního obřího slalomu na ZOH 2026
Zuzana Maděrová slaví zlato ve finále paralelního obřího slalomu na ZOH 2026
Zuzana Maděrová slaví zlato ve finále paralelního obřího slalomu na ZOH 2026

Ester mi bylo líto, přiznala Maděrová. Ve finále by na ni ale ohledy nebrala

Převzala zlatou medaili, objala se s rodinou, přítelem i kamarády. Podala si ruku s prezidentem, splnila mediální povinnosti. A za celou dobu jí z tváře nezmizel široký úsměv. Odvážný sen, který lehce zpochybňovali i její nejbližší, se stal skutečností. Dvaadvacetiletá rodačka z Liberce Zuzana Maděrová je olympijskou vítězkou v alpském snowboardingu.

Keir Starmer
Keir Starmer
Keir Starmer

Kvůli Epsteinovi rezignoval v Británii šéf kabinetu premiéra Starmera

V Británii v neděli kvůli dopadům kauzy kolem sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina rezignoval šéf kabinetu premiéra Keira Starmera. Morgan McSweeney svůj konec ve funkci zdůvodnil tím, že na post britského velvyslance ve Spojených státech doporučil Petera Mandelsona, který měl úzké vztahy s Epsteinem a je kvůli případu vyšetřován.

