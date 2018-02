Klaebo se stal nejmladším olympijským vítězem v běhu na lyžích

AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

Z českých reprezentantů se do vyřazovací části podívala jen Beroušková, vypadla ale hned ve čtvrtfinále.

Pchjongčchang - Sprinty klasickou technikou na hrách v Pchjongčchangu vyhráli Stina Nilssonová ze Švédska a Johannes Hösflot Klaebo z Norska, který se tak v 21 letech stal nejmladším olympijským vítězem v historii běžeckého lyžování. Kateřina Beroušková, která jako jediná z českých reprezentantů zvládla kvalifikaci, vypadla ve čtvrtfinále a obsadila 26. místo.

Vedoucí muž průběžného pořadí Světového poháru Klaebo rozhodl o první olympijské medaili únikem ve stoupání. Díky velkému náskoku si mohl v cílové rovince dovolit slavit a nakonec vyhrál o 1,3 sekundy před Federicem Pellegrinem. Italský reprezentant získal stříbro o dvě setiny před Alexandrem Bolšunovem z Ruska.

Klaebo, který v tomto ročníku Světového poháru vyhrál pět ze sedmi sprintů, se ve věku 21 let a 114 dní stal nejmladším olympijským vítězem v běžeckém lyžování. Dosavadní rekord patřil Švédovi Gundemu Svanovi, který v roce 1984 v Sarajevu triumfoval ve 22 letech a 32 dnech.

Nilssonová rovněž díky nástupu ve stoupání ve finále porazila o tři sekundy obhájkyni triumfu z her v Soči Maiken Caspersenovou Fallaovou z Norska, třetí byla Julija Bělorukovová z Ruska. Čtyřiadvacetiletá Švédka získala druhou olympijskou medaili v kariéře, před čtyřmi lety byla členkou bronzové štafety.

Beroušková do čtvrtfinále postoupila díky 23. místu v kvalifikaci, ve které uspěla poprvé v kariéře na sedmý pokus. "To pro mě bylo velké překvapení. Vždyť já nejsem žádná sprinterka. Proto doufám, že výkonnost půjde nahoru, jednak díky těmto nasbíraným zkušenostem a také samozřejmě díky tréninku," řekla novinářům.

První start ve vyřazovací části šestadvacetileté závodnici nevyšel, ve své jízdě skončila se ztrátou 16 sekund poslední a do semifinále neprošla. "Ještě v prvním kopci jsem si říkala, že těm holkám jakžtakž stačím, ale ve druhém už zapnuly jiný rychlostní stupeň. A ten, musím říct, jsem teda fakt neměla," řekla Beroušková.

Už v kvalifikaci naopak skončily její kolegyně Karolína Grohová na 43. a Petra Hynčicová na 45. příčce. Neuspěli ani muži, nejlepší z českého tria Aleš Razým obsadil 44. příčku a na umístění v postupující třicítce ztratil tři vteřiny. Miroslav Rypl s Michalem Novákem byli o dalších sedm sekund pomalejší a obsadili 59. respektive 61. příčku.

Běh na lyžích - sprint klasickou technikou:

Muži: 1. Klaebo (Nor.) 3:05,75, 2. Pellegrino (It.) -1,34, 3. Bolšunov (OSR) -1,36, 4. Golberg (Nor.) -3,81, 5. Svensson (Švéd.) -7,73, 6. Hakola (Fin.) -20,72, …v kvalifikaci 44. Razým, 59. Rypl, 61. Novák (všichni ČR).

Ženy: 1. Nilssonová (Švéd.) 3:03,84, 2. Fallaová (Nor.) -3,03, 3. Bělorukovová -3,37, 4. Něprjajevová (obě OSR) -9,14, 5. Falková (Švéd.) -11,16, 6. Digginsová (USA) -11,23, …ve čtvrtfinále 26. Beroušková, v kvalifikaci 43. Grohová, 45. Hynčicová (všechny ČR).