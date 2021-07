Proti Íránu musíme uspět, hlásí basketbalisté. Od Asijců čekají agresivní nástup

Duelem s Íránem vstoupí čeští basketbalisté v neděli od 3:00 SELČ do olympijského turnaje a zápas bude pro svěřence trenéra Ronena Ginzburga klíčový v boji o postu do čtvrtfinále. Po utkání s 23. týmem posledního mistrovství světa v Číně z roku 2019 totiž budou v základní skupině A dalšími soupeři Francie, která na MS obhájila bronz, a vítězové minulých tří olympiád z USA.

"Myslím, že nám může hrát do karet, že hrajeme první zápas s Íránem, pak s Francií a s Američany až na konci. Do té doby už budeme vědět výsledkově víc," řekl kapitán českého týmu Tomáš Satoranský. Do play off se ze tří skupin dostanou první dva celky a také dva nejlepší ze třetích míst.

Írán se přes až 23. místo na světovém šampionátu kvalifikoval na OH jako nejlepší zástupce Asie. "Je to tým, který musí být respektovaný. Má zkušenosti z mezinárodních akcí. Je to jeden z těch nejkvalitnějších týmů. Navíc úplně jiný styl basketbalu. Když jsme hráli proti Koreji, byl to třeba hodně běhavý tým, který střílel hodně trojek. Jsem na ně zvědavý, je to náš první zápas. Musíme je brát velice vážně, ale jestli si přejeme postoupit, tak je to tým, který chceme porazit," doplnil Satoranský.

"Víme, že hrají pohromadě spoustu let a mají jeden z nejlepších týmů v Asii. Měli některé dobré a jiné horší přátelské zápasy a určitě budou bojovat. Je ale pravda, že pokud chceme postoupit ze základní skupiny, musíme proti nim uspět," podotkl Ginzburg. "Írán, to je soupeř, který je hratelný. Má své kvality, ale náš tým bude chtít také ukázat své kvality. Je to první zápas, důležité do něj bude vstoupit dobře a pak už se může stát cokoli," prohlásil křídelník David Jelínek, který jako jediný z nominované dvanáctky nebyl na přelomu června a července na kvalifikaci v kanadské Victorii a v kádru nahradil Patricka Samouru.

Informace o Íránu sbíral především asistent trenéra Jan Pospíšil. "Byl to standardní proces. Írán odehrál v přípravě na olympiádu dva zápasy ve Španělsku a jeden v Japonsku. Využili jsme nejnovější metody, které máme, což je analytický systém Synergy, v kterém jsme se dostali ke všem informacím o týmu i k videím," prohlásil Pospíšil.

"Jedná se o systém, který koupila Česká basketbalová federace. Nahrávají se do něj on-line zápasy a firma Synergy má několik desítek až stovek zaměstnanců, kteří pracují na tom, aby zápas rozsekali do jednotlivých kategorií, které nás trenéry zajímají," vysvětlil Pospíšil.

"Írán především v utkáních se Španělskem začal hodně agresivně. Byla to velmi nátlaková obrana, když šel ale balon do dolního postavení, tak tam docházelo k pastem. Šli do rizika, začali utkání ve velkém tempu, asi přijdou s něčím takovým i v prvním utkání olympijských her. Klíčový faktor může být, jakým způsobem zápas začne. S tím se pojí, jak se každý tým vyrovná s aklimatizací, musíme být připraveni od první minuty," dodal Pospíšil.