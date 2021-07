Basketbalisté řeší jak obléct do Tokia 217 centimetrů vysokého pivota

Jako připomínku blížících se her v Tokiu vnímali čeští basketbalisté Tomáš Satoranský a Jan Veselý dnešní fasování svých prvních olympijských kolekcí. Ačkoliv měli oba urostlí reprezentanti obavu, jak budou při zkoušení oblečení vypadat v krojích, byli nakonec s konečnou vizáží spokojení. Do společnosti sice v plné kolekci vyjít neplánují, přesto si ji oba schovají do konce života.

"Musím říct, že jsem příjemně překvapený. Zprvu jsem nevěděl, co od toho čekat, ale když jsme to na sobě s Honzou viděli, líbilo se nám to. Už se těším, až v tom budu reprezentovat Českou republiku. I díky těmto zkouškám na nás doléhá, že se to blíží," řekl novinářům Satoranský a Veselý doplnil: "Ze začátku jsem čekal, že to na nás vysokých bude hrůza, ale nakonec je to super."

Související Člen české výpravy měl po příletu do Tokia pozitivní test na koronavirus

Oba reprezentační tahouni, kteří si olympijskou účast vybojovali teprve před necelými dvěma týdny v kvalifikaci v Kanadě, během zkoušení šatů často žertovali. Tématem byly hlavně kroje a také jejich vysoké postavy. Například Veselý měří 213 centimetrů.

"Myslím, že už jen Honzova velikost bot nebyla jednoduchá vyrobit. Navíc se na jeho výšku muselo spotřebovat hodně látky, takže jsme se smáli, jak to bude s Ondrou Balvínem, který je ještě o pár centimetrů vyšší," vtipkoval Satoranský na adresu pivota, jenž měří dokonce 217 centimetrů.

Výzvu ohledně šití šatů přiznala i návrhářka kolekce Zuzana Osako. "Počítali jsme, že se to nejvíc projeví na paličkované krajce, která lemuje lampasy kalhot. Tam je to skoro o metr víc. Určitě to bylo nejdelší oblečení, jaké jsem dělala, ale zase ne největší. Všichni kluci mají štíhlé postavy, nicméně jsou to velikosti 48, 50, což jsou obrovské délky," vyprávěla.

Přestože oba hráči přiznali, že do společnosti v úplné kolekci vyjít neplánují, shodli se, že bude mít v jejich šatníku čestné místo. "Nevím, jak by to vypadalo, kdybych šel třeba v tom kroji na kafe," smál se Veselý. "Myslím, že ale můžeme být pyšní, že jsme se kvalifikovali na olympiádu, a mít na sobě tohle oblečení je čest. Určitě si tu kolekci schovám a nikomu nic nedám," řekl pivot.

Podobně to cítil i Satoranský. "Je to něco, co si nechám do konce života, protože to je vzpomínka na olympiádu. Všude je logo OH a toho si budu hodně vážit. Asi bych to nenosil mezi lidi, abych nepoutal moc pozornosti, ale je to věc, která bude připomínkou, co se nám povedlo, a na to nebudete chtít nikdy zapomenout. Už se těším v Tokiu na nástup českého týmu," dodal týmový kapitán, který by se mohl stát i vlajkonošem české výpravy.

První skupina basketbalistů se Satoranským, Veselým či trenérem Ronenem Ginzburgem odletí do Tokia v pondělí. Druhá skupina hráčů a realizačního týmu bude následovat o pár dnů později. Úvodní zápas na olympijském turnaji národní tým sehraje v neděli 25. července proti Íránu.