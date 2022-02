Bárka jde ke dnu, ale budu bojovat, hlásí Ledecká. Rychle bere lekce slalomu

Divoký program Ester Ledecké na olympiádě v Pekingu vyvrcholí ve čtvrtek alpskou kombinací. Disciplínou, které hrozí zrušení. Česká lyžařka pojede soutěžní slalom takřka přesně po roce.

Peking (od našeho zpravodaje) - Na olympiádě nemá chvíli klidu. Jen co se Ester Ledecká vzpamatovala z úterního nešťastného momentu ve sjezdu, už začínala myslet na své čtvrteční loučení se zimními hrami v Pekingu.

Šestadvacetiletá Češka, nyní už trojnásobná olympijská šampionka, pojede svou oblíbenou kombinaci složenou ze sjezdu a slalomu, který prakticky vůbec netrénuje.

"Moc to naježděné nemám. V téhle sezoně jsem na slalomkách stála jenom jednou," přiznala Ledecká.

"Na Nový rok jsem přemluvila trenéry, aby mi jeden slalom postavili. Od té doby zase nic. Dělám dva sporty, takže času není nazbyt," dodala a plánovala na středu a čtvrtek rychlé slalomové lekce.

Závodně si nejtočivější disciplínu naposledy sjela takřka přesně před rokem. 15. února 2021 na brutálně ledové trati v italské Cortině skončila v kombinaci osmá.

V televizi tehdy vyprávěla: "Jízda byla příšerná. Ještě v prvních dvou bránách jsem jela na mód "zabít", poté už to byl mód "přežít". Celou dobu jsem si říkala, že je mi upřímně líto diváků u obrazovek, kteří se na můj výkon museli dívat. Doufám, že už se to nebude nikdy opakovat, takhle příšerně už nepojedu a moc se za to omlouvám."

Ester a omlouvání fanouškům, to je samostatná kapitola.

Stejně se omlouvala i v úterý v cíli sjezdovky The Rock, bylo jí líto, že kvůli její jízdě diváci v České republice vstávali ve čtyři ráno.

Na své sociální sítě pak vložila ukázku z populární divadelní hry Ivánku, kamaráde.

"Titanic se potápí, bárka jde ke dnu. Ale budeme bojovat. Uvidíme," vzkázala svým příznivcům před disciplínou, v níž se od ní čeká nejméně.

Kombinaci jela Ledecká v elitní konkurenci pouze pětkrát. Kromě zmíněné Cortiny ještě na světových šampionátech ve Svatém Mořici v roce 2017 (20. místo) a v Aare 2019 (15. místo). Ve Světovém poháru dokázala být v uplynulých letech šestá v Zauchensee a třetí v Crans Montaně.

V aktuálním programu seriálu ale kombinace chyběla a nad budoucností této alpské disciplíny se podle všeho smráká.

"Já ale doufám, že tady bude dál. Mě kombinace baví. Přijde mi skvělé, když existují takoví lyžaři, kteří zvládnou rychlostky i točivky. I divácky mi to přijde zajímavé, užívám si to," hájila kombinaci Ledecká pod prudkým sluncem v olympijském areálu v Jen-čchingu.

Čtvrteční závod začne sjezdem od 3:30 středoevropského času a vyvrcholí jednokolovým slalomem od 7 hodin. Největšími favoritkami budou Američanka Mikaela Shiffrinová a Švýcarky Wendy Holdenerová s Michelle Gisinovou.