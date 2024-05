Historický úspěch českého badmintonu potvrzen, do Paříže pojedou čtyři reprezentanti

Badmintonisté Jan Louda, Tereza Švábíková a deblisté Adam Mendrek s Ondřejem Králem se oficiálně kvalifikovali na olympijské hry v Paříži.

Historickou účast čtyř českých reprezentantů včetně prvního deblového páru pod pěti kruhy potvrdila dnes na svém webu Mezinárodní badmintonová federace (BWF) zveřejněním konečného seznamu účastníků. Olympijské hry se uskuteční od 26. července do 11. srpna.

Čtyři čeští badmintonisté se na jedné olympiádě objeví poprvé. Naposledy startovali pod pěti kruhy Petr Koukal a Kristína Gavnholt před osmi lety v Riu de Janeiro.

Pětadvacetiletý Louda si zajistil postup v předstihu. V redukovaném žebříčku skončil na 25. místě, do Paříže se kvalifikovalo 38 hráčů. Po postupu do osmifinále mistrovství Evropy v Saarbrückenu získala v dubnu víceméně jistotu také Švábíková, jež skončila celkově devětadvacátá.

Bývalí singlisté Mendrek s Králem získali potřebný počet bodů díky výkonům v posledních měsících. Vloni v říjnu se také probojovali do čtvrtfinále Arctic Open, kde si připsali 5040 bodů a překonali tím dosavadní maximum Koukala, který před čtrnácti lety obdržel za postup do semifinále Grand Prix Gold 4900 bodů.

O jejich setrvání na poslední postupové 16. příčce rozhodly v dubnu výsledky panamerického šampionátu. Sesadit je mohli ještě Brazilci Fabricio Farias a Davi Silva či Mexičané Job Castillo a Luis Montoya Navarro, ti ale potřebný výsledek neuhráli.

"Je to obrovská úleva a krásný pocit. Společně s Ondrou jsme přepsali historii. Čekání bylo trochu delší, i když už jsem věděli od 30. dubna, kdy se uzavřel poslední ranking, že jsme kvalifikovaní. Nebylo to ale oficiálně. Dneska mohu říct s klidným svědomím, že budeme na olympijských hrách. Je to milník pro český badminton, co se povedlo," řekl médiím Mendrek.