Babička mi říkala, že mi Češi za jméno dávají "ová", říká Negri

Právě ve chvíli, kdy se postavila k diktafonům českých novinářů, proslulým areálem Tofane v Cortině d'Ampezzo symbolicky burácela italská národní hymna. Po vážném zranění vracející se superstar Federica Brignoneová oslavovala zlatou medaili, zatímco rodilá Italka reprezentující na olympiádě Česko, Elisa Maria Negri, vyprávěla o intenzivních pocitech, které právě prožívala.
Od našeho zpravodaje v Itálii - Na olympiádě vůbec neměla být. Do nominace se dostala až dodatečně po realokaci, díky které Česko získalo ve sjezdovém lyžování žen ještě jedno místo. Elisa Maria Negri tak své první závody na nejvyšší světové úrovni prožila právě pod pěti kruhy ve své rodné zemi.
Ve sjezdu se dvaadvacetiletá lyžařka zapsala do dějin olympiády 31. místem, v týmové kombinaci braly s Alenou Labaštovou poslední, 18. příčku.
Negri, která má italského otce a českou matku, dojela do cíle i ve čtvrtečním super-G. Své olympijské působení zakončila 24. pozicí a v dojezdovém prostoru zářila štěstím.
„Jsem hodně spokojená s tím, jak jsem dnes lyžovala. Lyžovala jsem mnohem líp než při sjezdu,“ usmívala se loňská mistryně republiky ve sjezdu a druhá v super-G.
„Vím, že jsem udělala nějaké chyby, ale je to těžká trať, takže si myslím, že oproti prvnímu dni to už bylo mnohem lepší. Fakt dobrý,“ pochvalovala si.
Na obávané sjezdovce Olimpia delle Tofane ve čtvrtek nedokončila závod celá řada favoritek, pádu se nevyvarovala ani největší česká naděje Ester Ledecká.
„Ty první, které nedojely, ale byly mnohem rychlejší než já. To se moc nedá srovnávat,“ uvedla k faktu, že z prvních devíti startujících hned pět favoritek nedojelo do cíle. Celkově superobří slalom nedokončilo 17 závodnic ze 43.
Rodačka ze Sondria v Lombardii si v Cortině zazávodila vůbec poprvé. „Opravdu krásné, moc jsem si to užila. Miluju Cortinu, i když jsem tu nikdy nebyla, je to moje premiéra,“ podotkla.
Reprezentuje Česko, doma je ale v Itálii. „Do Česka jezdím jen jednou za rok k babičce. A ještě na mistrovství republiky do Špindlu,“ vyprávěla až překvapivě dobrou češtinou.
„Já přitom česky skoro nemluvím, jenom když jsem na závodech společně s Barborou Novákovou a Alenou Labaštovou. Je to pro mě opravdu těžký jazyk, úplně jiný než italština,“ vysvětlovala.
Pobaveně zareagovala na fakt, že Česká televize podle čerstvě zavedeného pravidla přechyluje jména nejen cizinkám, ale i Češkám. Z Negri je tedy během olympiády Negriová.
„Babička mi říkala, že to dělají,“ smála se. „Ale mně to nevadí, já jsem s tím v pohodě,“ dodala.
O pár desítek metrů dál stála na nejvyšším stupni vítězů pětatřicetiletá Brignoneová, nad jejímž návratem žasla i Negri.
V minulosti už trojnásobná olympijská medailistka fenomenálně urvala své první zlato pouhých deset měsíců po komplikované zlomenině nohy. „Vůbec nechápu, jak to dokázala. To je něco krásného,“ hlesla Negri.
