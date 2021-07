Australské Brisbane uspořádá letní olympijské hry v roce 2032. Na zasedání v Tokiu o tom rozhodli delegáti Mezinárodního olympijského výboru (MOV).

Tentokrát to nebyla tradiční volba s několika kandidátskými městy, Brisbane jako dějiště v červnu doporučil výkonný výbor MOV.

Systém voleb MOV změnil, aby se snížily náklady na přípravu projektů a kampaně uchazečů. Celá procedura je kratší, takže vybraný pořadatel má více času na přípravu. Brisbane uspořádá OH za jedenáct let. Po Tokiu se uskuteční OH 2024 v Paříži a 2028 v Los Angeles.

Zájem o letní olympiádu v roce 2032 vedle Brisbane vyjádřily například Budapešť, Dauhá, Indonésie nebo německá oblast Porýní a Porúří. Australská kandidatura s centrem v Brisbane měla výhodu v tom, že řada budoucích olympijských sportovišť už existuje, v době her by zde mělo být příjemné počasí a má zkušenosti s pořádáním velkých sportovních akcí. V roce 2018 hostil australský stát Queensland Hry Commonwealthu.

Už v únoru se australské město stalo pro MOV preferovaným uchazečem, čímž získalo náskok před ostatními zájemci. Po doporučení výkonného výboru výběr definitivně potvrdilo dnešní hlasování. "Víme, jak v Austrálii uspořádat úspěšné hry," řekl delegátům australský premiér Scott Morrison v jedenáctiminutovém živém videopřenosu ze své kanceláře.

Brisbane mělo silnou oporu v MOV, jehož viceprezidentem je Australan John Coates. Ten podporoval Brisbane už v souboji o OH 1992, které nakonec uspořádala Barcelona. V době OH 2032 už v MOV nebude, protože za tři roky dosáhne věkového limitu 74 let a bude se muset vzdát funkce.

Do Austrálie se olympiáda vrátí po 32 letech. Naposledy se konaly velmi úspěšné hry v roce 2000 v Sydney. V roce 1956 hostilo sportovní svátek Melbourne. Austrálie bude po Spojených státech amerických teprve druhou zemí, kde se uskuteční olympijské hry ve třech různých městech.