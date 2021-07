První světový rekord v Tokiu. Postarala se o něj štafeta australských plavkyň

Australské plavkyně se ve štafetě na 4x100 metrů volný způsob postaraly o první světový rekord na olympijských hrách v Tokiu. Času 3:29,69 minuty dosáhly ve složení Bronte Campbellová, Meg Harrisová, Emma McKeonová a Cate Campbellová.

Australské plavkyně po vítězném závodě ve štafetě na 4x100 m volný způsob na OH 2020 | Foto: Reuters

Vůbec první finálovou disciplínu programu 400 m polohově ovládl Američan Chase Kalisz, stejný ženský závod vyhrála domácí Jui Ohašiová. O velké překvapení se na 400 m volný způsob postaral ziskem zlata osmnáctiletý Tunisan Ahmed Hafnáví.

Australanky překonaly vlastní světové maximum z 5. dubna 2018 z domácích Her Commonwealthu z Gold Coastu. Výkon, o který se postaraly také sestry Campbellovy s McKeonovou a Shaynou Jackovou vylepšily o 36 setin sekundy a obhájily zlato z minulé olympiády v Riu de Janeiro.

Tam triumfovaly v tehdejší světovém a olympijském rekordu 3:30,65 rovněž Bronte a Cate Cambellovy s McKeonovou a Brittany Elmslieovou. V Tokiu Australanky o 3,09 sekundy předčily kanadskou sestavu Kayla Sanchezová, Margaret Macneilová, Rebecca Smithová a Penny Oleksiaková. Bronz získaly Američanky Erika Brownová, Abbey Weitzeilová, Natalie Hindsová a Simone Manuelová.

Pětadvacetiletá Ohašiová časem 4:32,08 předčila o 68 setin Američanku Emmu Weyantovou a oslavila první olympijskou medaili. Jejím největším úspěchem v této disciplíně byl dosud bronz z předloňského mistrovství světa v korejském Kwangdžu.

"Nikdy jsem si nemyslela, že bych mohla získat zlato. Hodně se toho událo, než jsem se dostala do tohoto bodu. Jsem vděčná, že jsem dostala příležitost k takovému úspěchu. Hodně lidí mě podporovalo a snažím se plavat, jak nejlépe umím. Byl to zábavný závod," řekl Ohašiová, která získala druhé zlato pro pořádající zemi po judistovi Naohisovi Takatovi.

O šest let mladší Weyantová se dočkala při premiérovém startu na OH medaile a třetí skončila její krajanka Hali Flickingerová, jež se také pod pěti kruhy dostala na stupně vítězů premiérově. Maďarka Katinka Hosszúová, obhájkyně zlata z Ria de Janeiro, skončila až pátá.

Kalisz se také radoval z premiérového triumfu pod pěti kruhy. Sedmadvacetiletý Američan porazil s časem 4:09,42 o 86 setin krajana Jaye Litherlanda. Bronz získal se ztrátou dalších 10 setin Australan Brendon Smith.

Kalish před pěti roky v Riu získal na stejné trati stříbro a při tehdejším zisku premiérové olympijské medaile jej předčil jen Japonec Kosuke Hagino. Jeho dosavadními triumfy byly dvě zlaté medaile z mistrovství světa v Budapešti z roku 2017, kde triumfoval na obou polohovkách. O dva roky mladší Litherland i jednadvacetiletý Smith se radovali z prvního cenného kovu pod pěti kruhy v kariéře.

Hafnáví časem 3:43,36 o 16 setin porazil Australana Jacka McLoughlina a radoval se z první medaile na velké akci. Třetí skončil Američan Kieran Smith a celé trio bylo pod pěti kruhy na stupních vítězů poprvé.

"Sám sebe jsem překvapil, je to úžasné. Splněný sen. Nemohl jsem tomu uvěřit. Až když jsem dohmátl a viděl jedničku (na tabuli)," prohlásil Hafnáví, který získal pro Tunisko druhé zlato z bazénu v historii OH. Napodobil Usámu Mellúlího, který vyhrál kraulařský závod na 1500 metrů v Pekingu 2008. Do finále se Hafnáví v sobotu kvalifikoval až osmým časem 3:48,68.

XXXII. letní olympijské hry v Tokiu:

Plavání - finále:

Muži:

400 m pol. záv.: 1. Kalisz 4:09,42, 2. Litherland (oba USA) 4:10,28, 3. B. Smith (Austr.) 4:10,38, 4. Litchfield (Brit.) 4:10,59, 4. Verrasztó (Maď.) 4:10,59, 6. Marchand (Fr.) 4:11,16, 7. Clareburt (N. Zél.) 4:11,22, 8. Razzetti (It.) 4:11,32.

400 m v. zp.: 1. Hafnáví (Tun.) 3:43,36, 2. McLoughlin (Austr.) 3:43,52, 3. K. Smith (USA) 3:43,94, 4. Auböck (Rak.) 3:44,07, 4. Mühlleitner (Něm.) 3:44,07, 6. Detti (It.) 3:44,88, 7. Winnington (Austr.) 3:45,20, 8. Mitchell (USA) 3:45,39.

Ženy:

400 m pol. záv.: 1. Ohašiová (Jap.) 4:32,08, 2. Weyantová 4:32,76, 3. Flickingerová (obě USA) 4:34,90, 4. Belmonteová (Šp.) 4:35,13, 5. Hosszúová (Maď.) 4:35,98, 6. Mihályváriová-Farkasová (Maď.) 4:37,75, 7. Willmottová (Brit.) 4:38,30, 8. Cusinatová (It.) 4:40,65.

4×100 m v. zp.: 1. Austrálie (B. Campbellová, Harrisová, McKeonová, C. Campbellová) 3:29,69 - světový rekord, 2. Kanada (Sanchezová, Macneilová, Smithová, Oleksiaková) 3:32,78, 3. USA (Brownová, Weitzeilová, Hindsová, Manuelová) 3:32,81, 4. Nizozemsko 3:33,70, 5. Británie 3:33,96, 6. Švédsko 3:34,69, 7. Čína 3:34,76, 8. Dánsko 3:35,70.