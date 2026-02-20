Ani Finům senzace nevyšla. Kanada vyhrála semifinále gólem v poslední minutě

Hokejisté Kanady porazily v semifinále olympijského turnaje v Miláně tým Finska 3:2.Vítěznou branku vstřelil v čase 59:24 Nathan MacKinnon.
Finové u vítězné branky Javorových listů reklamovali ofsajd, ale podle rozhodčích byla branka regulérní.
Kanada se v nedělním finále utká s vítězem dnešního večerního zápasu USA - Slovensko.
Aktualizujeme…
Hokej - muži (Milán):
Semifinále (Santa Giulia Arena):
Kanada - Finsko 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
ŽIVĚZvažuji omezený vojenský úder, připustil Trump. Írán chce přimět k nové jaderné dohodě
Americký prezident Donald Trump v pátek řekl, že zvažuje omezený vojenský úder na Írán, ale bližší podrobnosti o možném americkém útoku nesdělil. Informovala o tom agentura Reuters. Spojené státy jsou podle dvou nejmenovaných amerických zdrojů Reuters v pokročilé fázi plánování vojenské akce namířené proti Íránu. Možnosti zahrnují cílené útoky na jednotlivce i svržení teokratického režimu.
ŽIVĚBabiš vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu. Podle něj tím vyřešil střet zájmů
Premiér Andrej Babiš (ANO) k pátku vložil veškeré akcie holdingu Agrofert do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust, když získal souhlasy regulatorních orgánů tří členských států Evropské unie. Babiš to napsal na sociální síti X. Má za to, že dostál nárokům práva pro střet zájmů, doplnil předseda vlády.
Zaplať, nebo zemřeš. Ruští velitelé bohatnou na „výpalném“ z vlastních řad
Ruskou armádou podle svědectví vojáků i válečných blogerů otřásá rozsáhlé vydírání a korupce. Vojáci mají podle těchto zdrojů platit v přepočtu statisíce korun, aby se vyhnuli nasazení na frontě, jinak jim hrozí přeřazení do nejnebezpečnějších bojů. Někteří velitelé jsou zároveň obviňováni z rozkrádání vojenského vybavení, které si pak vojáci musí pořizovat za vlastní peníze.
ŽIVĚZmařené atentáty: Ukrajina a Moldavsko zadržely deset podezřelých, jednali na příkaz Moskvy
Bezpečnostní složky zatkly na Ukrajině a v Moldavsku deset lidí podezřelých z plánování atentátů na ukrajinské činitele, veřejně známé osoby i cizince. Podle ukrajinské prokuratury podezřelí jednali na příkaz Moskvy. Mezi možnými cíli byl i představitel vojenské rozvědky Andrij Jusov. Rusko se k obvinění nevyjádřilo.
Nevím, co se dělo, přiznal Krčmář. Sahal po senzaci, Soukalová by se prý chovala jinak
Jel dvacátý olympijský závod svého života. Pravděpodobně ten úplně poslední. A nebyl v něm daleko od senzační medaile. Český biatlonista Michal Krčmář předvedl v Anterselvě výborný výkon v závodu s hromadným startem, před poslední střeleckou položkou útočil na nejvyšší příčky. Rychlopalba na riziko se mu ale nevyplatila. Podle Krčmáře byl na vině větrný poryv.