Přeskočit na obsah
Benative
20. 2. Oldřich
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Ani Finům senzace nevyšla. Kanada vyhrála semifinále gólem v poslední minutě

ČTK

Hokejisté Kanady porazily v semifinále olympijského turnaje v Miláně tým Finska 3:2.Vítěznou branku vstřelil v čase 59:24 Nathan MacKinnon.

Shea Theodore slaví gól v semifinále Kanada- Finsko na ZOH 2026
Shea Theodore slaví gól v semifinále Kanada- Finsko na ZOH 2026Foto: REUTERS
Reklama

Finové u vítězné branky Javorových listů reklamovali ofsajd, ale podle rozhodčích byla branka regulérní.

Kanada se v nedělním finále utká s vítězem dnešního večerního zápasu USA - Slovensko.

Aktualizujeme…

Hokej - muži (Milán):

Reklama
Reklama

Semifinále (Santa Giulia Arena):

Kanada - Finsko 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Rusko, vojáci, voják, Záporožská oblast, Záporoží.
Rusko, vojáci, voják, Záporožská oblast, Záporoží.
Rusko, vojáci, voják, Záporožská oblast, Záporoží.

Zaplať, nebo zemřeš. Ruští velitelé bohatnou na „výpalném“ z vlastních řad

Ruskou armádou podle svědectví vojáků i válečných blogerů otřásá rozsáhlé vydírání a korupce. Vojáci mají podle těchto zdrojů platit v přepočtu statisíce korun, aby se vyhnuli nasazení na frontě, jinak jim hrozí přeřazení do nejnebezpečnějších bojů. Někteří velitelé jsou zároveň obviňováni z rozkrádání vojenského vybavení, které si pak vojáci musí pořizovat za vlastní peníze.

Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.

ŽIVĚZvažuji omezený vojenský úder, připustil Trump. Írán chce přimět k nové jaderné dohodě

Americký prezident Donald Trump v pátek řekl, že zvažuje omezený vojenský úder na Írán, ale bližší podrobnosti o možném americkém útoku nesdělil. Informovala o tom agentura Reuters. Spojené státy jsou podle dvou nejmenovaných amerických zdrojů Reuters v pokročilé fázi plánování vojenské akce namířené proti Íránu. Možnosti zahrnují cílené útoky na jednotlivce i svržení teokratického režimu.

Reklama
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno

Nevím, co se dělo, přiznal Krčmář. Sahal po senzaci, Soukalová by se prý chovala jinak

Jel dvacátý olympijský závod svého života. Pravděpodobně ten úplně poslední. A nebyl v něm daleko od senzační medaile. Český biatlonista Michal Krčmář předvedl v Anterselvě výborný výkon v závodu s hromadným startem, před poslední střeleckou položkou útočil na nejvyšší příčky. Rychlopalba na riziko se mu ale nevyplatila. Podle Krčmáře byl na vině větrný poryv.

Reklama
Reklama
Reklama