S Nečasem a Lvem bychom byli dravější. Ale i bez nich je to silný tým, hodnotí Hadamczik

před 3 hodinami

Do Soči nevzal Jiřího Hudlera, na soupisku zařadil před čtyřmi lety překvapivě mimo jiné Michala Barinku. Alois Hadamczik čelil po nominaci na předchozí zimní olympiádu kritice, v Turíně zase získal pro český hokej poslední medaili z turnaje pod pěti kruhy. Jandačův výběr se zdá bývalému trenérovi národního týmu silný, akorát mu scházejí útočníci Martin Nečas a Jakub Lev.

Jak se vám jeví síla olympijského výběru trenéra Jandače?

Je třeba říct, že je to olympiáda evropských týmů a evropských hráčů. Z tohoto pohledu tam máme hodně zkušených a dobrých hráčů, ta sestava je dobrá. Máme gólmany, kteří mají pravidelně výbornou výkonnost. Jsou to Francouz i Furch, objevil se mladý Bartošák, který chytá ve Vítkovicích skvěle. Myslím, že sestava je udělaná dobře.

Je na soupisce jméno někoho, koho jste na olympiádě nečekal?

To bych neřekl. Za prvé je to věcí trenérů, jejich zodpovědnost. Oni znají a podrobně sledují hráče. Netroufnu si mluvit o tom, kdo by tam měl, nebo neměl být. Já bych tam dal hráče A, trenér hráče B. To však ještě neznamená, že to je špatně.

A opačně? Koho byste oproti trenéru Jandačovi vzal?

Kdo mi tam trošku chybí nebo kdo by to mohl podle mého názoru trochu oživit, je Martin Nečas, který hrál loni výborně v Brně, dostal smlouvu v NHL, byl tam na kempu a odehrál výborný turnaj na dvacítkách. Tam to má tempo, šťávu, je to extrémně rychlé a on to zvládl. Navíc je v týmu Erat. Kdyby někdo říkal, že nepotřebujeme centra nebo Nečase, hodně se mi líbí Jakub Lev z Vítkovic. Výkonnostně šel velmi nahoru. Ti dva hráči by to mohli dost oživit, o nich bych určitě přemýšlel. Ale jak říkám, je to na trenérech. Sestava je dobrá, líbí se mi.

Trenér Jandač argumentoval také tím, že nedostal možnost vyzkoušet Nečase v národním týmu. Dá se s tím souhlasit?

To by mohl říct i o jiných hráčích. Nečas je odzkoušený v Kometě, kde vyhrál titul a hrál s Eratem. Ten si ho umí usměrnit natolik, že je Nečas opravdu dobrý hráč a velký talent českého hokeje. Mohlo by to být oživení a vzpruha do budoucna. Jak bruslení, tak techniku hole zvládal na dvacítkách skvěle. Já bych se toho nebál, je to věc názoru.

Co říkáte na to, že trenér vynechal Zbyňka Michálka, přestože předem tvrdil, že kostru mužstva poskládá ze zkušených hráčů?

Nechtěl bych to tolik rozebírat. Je tam dost trenérů, aby to sami rozhodli. Ani já jsem nikdy neměl rád nějakou externí kritiku. Michálka jsem vždycky bral, protože to byl pro mě pan Někdo, lidsky i herně. Za tři roky se mohlo něco změnit, oni ho sledují víc. Asi bude zklamaný, protože šel do Evropy hlavně kvůli tomu, že chtěl na olympiádu. Trenéři mají určitě své důvody. Že neberou Michálka, to bych nekritizoval.

Dvěma nováčky v obraně jsou Adam Polášek a Vojtěch Mozík. V jeho prospěch hrál zejména povedený Channel One Cup, že?

Tam hrál velmi dobře a myslím, že Vojtěch Mozík do sestavy patří. Adam Polášek je ofenzivní bek, trenér ho zná velmi dobře ze Sparty, kde dával kupu gólů, byl dobrý do přesilovek. Je ofenzivní, velký, proto tam je.

Co říkáte na počet sedmi hráčů z domácí soutěže?

To není téma jen vzhledem k olympiádě. Mohli bychom se bavit, jestli jde extraliga nahoru, nebo dolů. Nechci ani polemizovat o jednotlivých hráčích. Martin Nečas by přinesl zdravou, mladou krev. Jakub Lev je velký, průbojný útočník s čichem na góly. Ale nechci říkat, kdo by na olympiádu jet neměl, nechci těm hráčům ubližovat. To mi nepřísluší, ani bych si to nikdy nedovolil.

Jak důležité budou pro olympijský turnaj sehrané a osvědčené dvojice nebo trojice, o kterých trenér po nominaci mluvil?

Vždycky to má význam. Za minulých časů spolu třeba Martinec, Novák a Šťastný hráli celou sezonu. Přišli k sobě a věděli, kde kdo stojí. Jde o to, jak dlouho spolu hráli a jak si na sebe pamatují. Tady je to případ Řepíka s Birnerem, kteří spolu nastupovali v Liberci. Je otázka, jestli jim to ještě vydrží. Musím říct, že Erat s Nečasem byli taky dobrá dvojice.

Podobně teď válí Milan Gulaš s Tomášem Mertlem v Plzni.

Přesně tak. Když vidíte, v jaké pohodě celá Plzeň a speciálně tito dva hráči hrají, je jich nominace zcela oprávněná.

Jaké jsou tedy s touto sestavou šance českého týmu?

Na evropské poměry máme velmi dobrý tým a myslím, že máme i příznivou skupinu. Měli bychom postoupit, máme šanci jít dál dokonce z prvního místa. Tým je podle mě složený dobře.